Sueca mostra el seu suport a la lluita contra la violència de gènere

La ciutat de Sueca s’ha unit un any més a la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Des de l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Igualtat, s’han programat una sèrie d’activitats al llarg de la setmana per a reivindicar la importància d’este dia i demostrar el suport del municipi a la causa. Este matí, a la porta del consistori, i amb la presència d’una representació de la corporació municipal i diversos col·lectius de la ciutat, ha tingut lloc la lectura del manifest per part de la regidora d’Igualtat, Gema Navarro, qui ha assenyalat que, una vegada més, “ens adherim al compromís de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb la igualtat i contra la violència de gènere, mostrant així la nostra preocupació per l’augment dels assassinats i agressions cap a les dones i davant l’escalada de la violència vicària, que és aquella que s’exerceix contra els fills i filles per a fer mal a les mares”.

Com a Ajuntament, ha continuat, “per la nostra proximitat, assumim la implementació directa de normes i plans amb mesures específiques que afavoreixen la igualtat d’oportunitats. Redoblem els esforços en la detecció de la violència de gènere, en totes les seues formes i els seus àmbits, i dissenyem, des de la defensa dels drets de la dona, polítiques integrals per a superar esta xacra social que ha trencat milers de vides i destrossat famílies, deixant xiquets i xiquetes morts o orfes i psicològicament destrossats”. Així mateix, Gema Navarro ha agraït a la ciutadania la seua implicació en els actes organitzats esta setmana des de la seua Regidoria, “juntes i junts fem més força per a aconseguir el que pretenem: deixar de tindre víctimes, deixar d’escoltar en les notícies successos de dones assassinades a les mans de les seues parelles, deixar de celebrar el 25N per haver acabat amb la violència de gènere”.

Després de la lectura del manifest, s’ha oferit el micròfon a les entitats i col·lectius de la ciutat que han volgut participar, com ara l’associació Pense Pensions Dignes o l’alumnat del col·legi Nostra Senyora de Fàtima.