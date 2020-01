Sueca neteja les seues platges i restableix les infraestructures bàsiques

Connect on Linked in

Durant el cap de setmana s’han retirat tots els peixos morts i gran quantitat de l’arena acumulada en el passeig marítim que, després de garbellar-se i netejar-se, tornarà a les platges del municipi



Els treballs s’han realitzat en coordinació amb els Ajuntaments del Perelló i Mareny de Barraquetes



Al llarg de tot el cap de setmana, els treballs de neteja i reparació d’infraestructures destrossades pel temporal Gloria no han cessat. L’Ajuntament de Sueca s’està ocupant a fons perquè la seua zona marítima puga recuperar, en la mesura que siga possible, el seu estat habitual.



El mateix divendres es va restablir el servei d’aigua potable en la zona costanera. “Hem estat treballant per a oferir el servei bàsic de proveïment d’aigua potable en la zona marítima gràcies a una instal·lació provisional a fi que els veïns pogueren disposar d’este servei al més prompte possible”, ha assenyalat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.



Durant el divendres i el dissabte, s’ha treballat en tot el passeig marítim, especialment en la zona coneguda com a ‘ratlla del terme’, per a procedir a la retirada de la gran quantitat d’arena acumulada en el passeig, així com dels peixos morts. “L’empresa SAV ha estat retirant les tones d’arena acumulades en tot el passeig marítim, i carrers pròxims, per a procedir al seu garbellat i neteja i, posteriorment, retornar-la a les nostres platges. No s’ha pogut retirar en la seua totalitat en estar encara molt mullada, la qual cosa dificulta més els treballs. Una vegada s’asseque, es llevarà tota i es tractarà per a ser retornada a les platges. També durant el cap de setmana hem retirat tots els peixos morts de l’arena i passeig, i serà ara la piscifactoria qui s’encarregarà del seu transport al centre autoritzat per al seu tractament”, ha explicat Vázquez.



Així mateix, els operaris de l’empresa encarregada estan procedint a la retirada, a mà, de tot el plàstic, gran i xicotet, aparegut a la platja. “Estan emprant este sistema per a evitar el risc que es trenque i es convertisca en microplàstics”, en paraules de Vázquez.



A més, s’estan retirant instal·lacions en l’arena com ara canonades, rentapeus, etc., perquè les màquines puguen entrar ja amb total llibertat i realitzar el seu garbellat. En el passeig marítim, s’ha realitzat també un important treball de protecció amb tanques altes en la gran zona afectada pel temporal, perquè la ciutadania no patisca cap dany.



Pel que respecta a la protecció del medi ambient, “s’estan recollint els bulbs dels lliris blancs marins per a procedir a la seua replantació i regeneració dunar, així com a la retirada de les mesures de protecció existents en les dunes per al seu restabliment”, ha explicat la regidora de l’àrea, Carmen Pérez.



“Este matí hem remés tota la documentació sol·licitada davant les institucions corresponents, com el Ministeri, i en breu, disposarem d’una estimació econòmica de danys causats pel temporal en la nostra població”, ha afirmat Vázquez.