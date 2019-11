Sueca, Perelló i Mareny diuen NO a la CV500

Connect on Linked in

Continua la polèmica amb les obres de la Cv500, hui els alcaldes de les Pedanies menors i Sueca s’han reunit en l’Ajuntament de Sueca per tal de mostrar una vegada mes la seua indignació davant els canvis que des de Conselleria es pretenen



Han declara’t que la manifestació prevista per al pròxim divendres en València continua endavant amb el suport de noves institucions agràries, col·lectius d’agricultors..





La falta de terreny per poder construir infraestructures prioritàries per algunes pedanies, i les conseqüències d’allargament de distància entre la ciutat i els pobles afectats amb els canvis, a més de la sensació d’abandonament per part de les institucions fan el conjunt perfecte perquè els alcaldes no abandonen la seua lluita