Sueca posa en marxa el seu Pla d’Ocupació Estratègic 2020

La presentació de sol·licituds de candidats a les diferents ofertes laborals es podrà realitzar fins al 20 d’agost



El regidor responsable de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) de Sueca, Joan Carles Vázquez, ha informat que l’Ajuntament de la localitat ha posat en marxa el seu Pla d’Ocupació Estratègic 2020, en el qual invertirà la quantitat total de 400.000 euros.



A partir d’este moment, tots els ciutadans i ciutadanes, majors de 30 anys, interessats a participar en este Pla, podran presentar la documentació requerida per a així optar als 22 llocs de treball que s’ofereixen i que abasten una gran varietat de perfils professionals.

Aprofitant l’activació del Pla d’Ocupació Pública EMCORP 2020, subvencionat majoritàriament per Labora, juntament amb una aportació municipal de 11.546,91 euros, han posat en marxa el seu Pla d’Ocupació Estratègic 2020, desenvolupat i subvencionat íntegrament per l’Ajuntament de Sueca, que aporta la quantitat de 198.264,28 euros, que serà complementari l’EMCORP ha explicat Vázquez, qui també ha assenyalat que volen des de l’Ajuntament que este Pla d’Ocupació Estratègic, que és prorrogable, tinga una major durabilitat i puga beneficiar a la major quantitat de ciutadans i ciutadanes del municipi. No es tracta d’una solució momentània per la crisi del Covid-19, sinó d’una mesura molt més ambiciosa que permeta una estabilitat a l’hora de cobrir les necessitats de l’Ajuntament i d’oferir contractes amb la major durabilitat possible a la ciutadania.



Les persones seleccionades per a este Pla, majors de 30 anys, tindran un contracte laboral de sis mesos, a jornada completa, que s’iniciarà l’1 de novembre. Entre les diferents categories professionals es troben: oficial 1a electricista, peó electricista, pintor oficial 1a, peó pintor, oficial de 1a construcció, peó construcció, conserge instal·lacions esportives, conserge d’edifici públic, peó oficis múltiples, oficial 1a administratiu, auxiliar administratiu, tècnic informàtica de gestió, oficial 1a jardineria (podador), peó jardineria, oficial 1a conductor, treballador social i Tècnic Mitjà àrea Participació Ciutadana i Transparència.



Les persones interessades a participar en el procés de selecció, hauran de complir els següents requisits: -estar inscrits en l’oficina Labora de Sueca com a demandants de treball, -ser majors de 30 anys, -estar inscrits en els treballs que es demanden, sempre que tinguen a veure amb el seu perfil professional (la inscripció haurà de fer-se a través de puntlabora.gva.es), i, si fora el cas, -estar en possessió de la titulació requerida.



Per a accedir a tota la informació sobre este tema, es pot consultar el següent enllaç en la pàgina web municipal: http://www.sueca.es/val/page/pla-docupacio-estrategic-2020-emcorp-2020. Així mateix, i al no existir en l’actualitat atenció presencial en el servei Labora de Sueca, que puga solucionar els dubtes i problemes que es puguen plantejar a l’hora de realitzar la inscripció, tota aquella persona interessada podrà telefonar als següents telèfons que l’Ajuntament, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, posa a la disposició de la ciutadania: 96 170 00 50 (Ext. 103 Carol), (Ext. 101 Amparo) i (Ext. 1012 Silvia).



La presentació de sol·licituds es podrà realitzar fins al 20 d’agost. Pel que fa a la preselecció de candidats, es realitzarà a través de l’Oficina Labora de Sueca, i tindran preferència les persones empadronades en el municipi.



En uns mesos, i a l’espera de les autoritzacions corresponents per part de la Generalitat, l’Ajuntament posarà en marxa un nou Pla, amb un pressupost de 201.735, 73 euros de fons propis, que completaran els 400.000 anunciats, i que es destinarà, en este cas, a persones desocupades menors de 30 anys.