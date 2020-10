Sueca presenta dos campanyes amb l’objectiu de conscienciar sobre conductes cíviques per a aconseguir una ciutat més neta i saludable

Les regidories de Medi Ambient, Benestar Animal i Seguretat Ciutadana han presentat dos campanyes relacionades entre si amb una finalitat comuna: aconseguir una ciutat més neta i saludable per a tots/tes els/les seus/ues habitants.



Una de les campanyes se centrarà en la conscienciació de bons hàbits per part dels propietaris i propietàries de mascotes sobre la necessitat de recollir els excrements i netejar els orins dels seus animals. “Som conscients que hi ha una gran part de la ciutadania que està demostrant ja la seua conscienciació cívica i actua en conseqüència. Però encara hi ha persones que no es comporten com deurien respecte als seus animals, i esta conducta pot comportar sancions. Per això, hem llançat esta campanya que, al mateix temps, s’aprofitarà per a iniciar la confecció d’un cens animal a l’Ajuntament de Sueca, ja que en estos moments només existeix un per als gossos potencialment perillosos”, ha explicat la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Carmen Pérez.



La setmana vinent, l’Ajuntament repartirà fullets informatius de la campanya al mateix temps que repartirà un recipient per a netejar els orins i unes bosses per als excrements de les mascotes a tots aquells propietaris i propietàries que inscriguen en eixe mateix moment al seu animal, presentant la corresponent documentació en regla. Estaran el dilluns 19 en Jardins del Sequial; el dimarts 20, en l’avinguda Mestre Serrano; el dimecres 21, al parc de l’Estació; el dijous 22, en Ciutat de Pamplona; i el divendres 23, en la plaça de l’Ajuntament; en horari de 17 a 20 hores.



Per la seua banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, ha explicat en què consistirà l’altra campanya presentada en coordinació amb la regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal. “Des de Seguretat Ciutadana, ens hem trobat amb el problema que suposa la quantitat d’infraccions que acumulen algunes persones de manera inconscient, o conscientment, a causa de conductes que perjudiquen a tota la societat, com el no recollir els excrements de les seues mascotes o portar-les soltes pel carrer, tirar residus voluminosos o enderrocs en la via pública, fora dels llocs i horaris establits, o tirar el fem en horari no permés o deixar-lo fora del contenidor”. Ramírez ha explicat que, per tot açò, des de la Policia Local van a posar en marxa esta campanya que, en un primer moment, tindrà un caràcter informatiu i divulgatiu. “Establirem un període de temps perquè la ciutadania conega, a través dels 40.000 fullets que es repartiran, tot allò relatiu a les ordenances municipals i aquelles conductes que podrien ser sancionables. Hem intentat que siga un fullet pràctic, manejable, que conté també telèfons d’interés. Pretenem arribar amb esta informació a la major quantitat possible de domicilis i locals de negoci. El nostre objectiu és vetlar perquè es compleixen les ordenances municipals, per a evitar que hi haja veïns que les compleixen i es veuen perjudicats per uns altres que no ho fan”. A més dels fullets, s’instal·larà una cartelleria específica en aquelles zones on puga haver-hi presència de mascotes.



Una vegada finalitzat el període de temps informatiu, des de la Policia Local es procedirà a comprovar si s’estan respectant les ordenances municipals per a, en cas contrari, procedir a la sanció corresponent. “Vull agrair a la Regidoria de Medi Ambient la seua col·laboració. És importantíssim que estiguem coordinats per a aconseguir el que està demanant-nos la majoria de la ciutadania: una ciutat neta en la qual es respecte el bàsic per a poder conviure”, ha assenyalat Ramírez.



Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha felicitat a les dos regidories pel treball coordinat, “afortunadament, no totes les persones actuen de manera incívica però, davant eixe sector de la ciutadania que encara no s’ha conscienciat, des de l’Ajuntament no tenim més remei que actuar. I no sols en el tema de les mascotes. Va haver-hi un moment, arran del confinament, en el qual vam patir de manera puntual un abocament incontrolat d’enderrocs, etc. I hem de conscienciar que existeix un ecoparc i uns horaris establits per a estos abocaments, pel bé comú. Per això, m’agradaria apel·lar a la col·laboració de tots i totes”.