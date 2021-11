Sueca presenta la seua Festera Major i Cort d’Honor 2022

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví va acollir ahir a la vesprada l’acte de presentació davant les autoritats de la Festera Major i la seua Cort d’Honor per a les Festes Majors de Sueca de 2022. La jove Alicia Falcó, qui ja va ostentar el càrrec en els passats festejos de setembre, i és també la Fallera Major del municipi, repetirà en 2022 com a màxima representant de les festes, acompanyada per les membres de la seua cort d’honor: María Huerta Meseguer, Tania Fos Bartolomé, Clara Boix Marqués, Aida Viel Matoses i Alba Guillem Ferrando.

En l’acte de presentació, van estar acompanyades per l’alcade de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Festes, Gema Navarro; la regidora de Protocol, Celia Beltrán; el regidor Alfredo Planells; així com de familiars i amics. La regidora de Festes, Gema Navarro, va expressar el seu desig que “l’any pròxim, puguem gaudir totes i tots de les festes que Sueca mereix”.