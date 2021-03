Sueca promou la creació de “corresponsals” juvenils

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sueca ha posat en marxa un nou projecte per a buscar “corresponsals” en els diferents centres educatius. “La nostra pretensió és trobar joves amb inquietuds i interés per realitzar diverses activitats que connecten el seu centre amb el carrer. A través de la creació d’un punt d’informació anomenat ‘Racò Jove’, les seues funcions consistirien en: participar en les campanyes i projectes juvenils proposats des del municipi, la Mancomunitat i/o l’IVAJ; elaborar propostes d’activitats i coordinar-se, a través de reunions periòdiques, amb el personal tècnic de Joventut i amb la resta de corresponsals”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro. Així mateix, els i les interessats i interessades, participarien en reunions a escala nacional i europea de trobades de corresponsals.

Entre els beneficis que aporta la figura del corresponsal, destaquen: la prioritat en la participació en cursos de formació i tallers, recursos i informació, així com les trobades amb corresponsals d’altres centres i ciutats, i les activitats organitzades des de l’àrea de Foment Cultural. Les funcions finalitzarien quan acabe el curs 2020-21.

Els requisits indispensables per a poder optar a la figura de corresponsal són: estar matriculat o matriculada en ESO, Batxiller o Formació Professional, i tindre disponibilitat i predisposició per a desenvolupar esta tasca. Així mateix, s’haurà d’emplenar la fitxa d’inscripció i aportar-la amb la fotocòpia del DNI i l’autorització, i enviar-la al correu de la Regidoria de Joventut: joventut@sueca.es. Per a obtindre més informació, els i les joves interessats i interessades poden contactar amb l’Ajuntament, telefonant al 662463475, de 8 a 15h, i preguntar per la tècnica de Joventut; o al Casal Jove, al 600691390, de 18 a 21:30h, i preguntar per la informadora juvenil.