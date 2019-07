Sueca protegeix les seues dunes

Print This Post

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca, en col·laboració amb la de Serveis Municipals, ha començat estos dies a instal·lar una tanca, a base de fusta i cordó, amb la finalitat de protegir els quasi 3.000 metres de zona dunar que contenen les seues platges. Els treballs han començat en Motilla, concretamentre en la zona de platja natural existent entre la gola i les primeres cases de la urbanització. Les dunes, al ser un ecosistema fràgil amb un substrat d’arena, resulten fàcilment destructibles per l’actuació de l’ésser humà. Per això, des del Departament de Medi Ambient consideren de vital importància delimitar el pas a través d’estes tanques. En este ecosistema, a més, habita una espècie d’ocell, el corriol camanegre, els nius del qual resulten pràcticament inadvertits per a les persones. La normativa existent delimita la instal·lació de qualsevol infraestructura en estos llocs fins que finalitza l’època de cria, que sol ser l’1 de juliol.



La instal·lació d’estes tanques suposava una obligació que s’havia de complir i l’Ajuntament ha començat estos dies a fer-ho, respectant la distància de dos metres i mig entre estes i el peu de la duna, així com un metre entre la instal·lació de qualsevol infraestructura, com els quiosquets, i les dunes. “Este ecosistema dunar representa una font de biodiversitat. Si el destruïm, perdrem un important patrimoni perquè les espècies que crien allí desapareixeran. A més, són una importantíssima reserva d’arena. Les platges amb duna afronten millor els canvis pels efectes meteorològics, els temporals, les ràfegues fortes de vent… A tot això cal sumar també el seu valor paisatgístic”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.



Els treballs, que han començat en Motilla, continuaran en una altra zona de platja natural entre Bega de Mar i Mareny de Barraquetes, i es reforçaran especialment en aquells punts en els quals existeix passeig marítim i, per tant, és més accessible el pas de persones.