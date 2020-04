Sueca rebaixarà un 30% la factura del consum d’aigua fins a final d’any

Connect on Linked in

El regidor responsable de l’empresa municipal Aigües de Sueca i vicepresident d’esta, Joan Carles Vázquez, ha anunciat la decisió de rebaixar un 30% la factura del consum d’aigua amb la finalitat d’ajudar la ciutadania a suportar millor les greus conseqüències econòmiques que està suposant la crisi sanitària.



“Després d’estudiar amb el departament econòmic les possibles mesures que es podrien adoptar per a reduir la factura mensual a la ciutadania, he decidit optar per una rebaixa del 30% en la facturació en els conceptes de consum d’aigua i consum de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP). Esta rebaixa es farà efectiva, una vegada siga aprovada en el ple i fins que finalitze l’any 2020, a tots els ciutadans i abonats de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes. El descompte en la factura no haurà de retornar-se, és definitiu”, ha explicat Joan Carles Vázquez, qui també ha afirmat que “he triat esta opció per ser la més beneficiosa per al ciutadà i la menys perjudicial per a Aigües de Sueca, ja que les pèrdues que li suposarà poden assumir-se”.



Ahir, dimecres 29, la proposta va ser ratificada pel consell d’administració de l’empresa Aigües de Sueca i, ara, l’últim pas és que siga aprovada en la sessió plenària de la corporació municipal que se celebrarà el pròxim 7 de maig. “Sabem que és el ple el que té l’última paraula però, tant des de la vicepresidència d’Aigües de Sueca, com des de la presidència, ostentada per l’alcalde de Sueca, i des del departament econòmic, considerem que és una actuació viable i beneficiosa per a la ciutadania, que és el nostre objectiu més important. Per tant, esperem que siga aprovada”, ha informat Vázquez.

Així mateix, Joan Carles Vázquez ha assenyalat que, esta mesura de reducció de la factura de l’aigua “és una de les moltes que estem proposant des de l’equip de govern i no serà l’última, ja que estem treballant en un pla de xoc per a poder afrontar estos canvis amb més mesures que anirem comunicant al més prompte possible”.