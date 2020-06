Sueca reforça el tractament contra les rantelles a través del Consell Agrari

Connect on Linked in

La inundació dels terrenys per al cultiu de l’arròs augmenta la proliferació de quironòmids en poc temps

El Consell Agrari de Sueca, a través de l’empresa Lokímica, especialitzada en tasques de sanitat ambiental, ha activat un procediment d’actuació en zones verdes i espais enjardinats, incloent tant el nucli urbà com zones periurbanes i entitats locals menors. Com és costum per estes dates, la recent inundació dels arrossars provocarà en les pròximes setmanes una forta eclosió d’insectes voladors denominats quironòmids o rantelles, procedents de les milers d’hectàrees dedicades al cultiu de l’arròs en la zona de l’Albufera.



Cal destacar que estos insectes no piquen ni provoquen, per tant, cap impacte sobre la salut pública, si bé és cert que per esta aparició massiva, que coincideix en un curt espai de temps, poden provocar molèsties a la població. En els entorns naturals i àrees pròximes al Parc Natural de l’Albufera, espais protegits en els quals no s’incidirà en els tractaments per ser zones vulnerables i de competència aliena al Consell Agrari, estos insectes juguen un paper ecològic molt important, ja que formen part de la dieta alimentosa habitual de nombrosos depredadors naturals, com a ocells insectívors i ratapinyades, entre altres.

“Els tractaments que es duran a terme es basen principalment en l’ús de piretrinas naturals, de molt baixa toxicitat i degradables amb les primeres hores de llum solar, i s’efectuaran en horari nocturn. L’objectiu és que estes actuacions tinguen un efecte addicional positiu en el control d’altres insectes voladors que sí que poden picar a les persones, com la mosca negra o el mosquit tigre”, ha assenyalat el regidor responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera. “Amb este reforç dels tractaments contra les diferents plagues, no sols al terme municipal sinó també al nucli urbà, el que es pretén des de l’Ajuntament és evitar al màxim les molèsties que puguen ocasionar eixos insectes al conjunt de la nostra població. I sempre utilitzant productes autoritzats per les autoritats competents”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Des de l’empresa Lokímica, per la seua banda, han assegurat que estos treballs són “fonamentals, ja que en esta època de l’any és quan més actius estan els insectes i és important per a pal·liar les molèsties que poden causar a la població”.