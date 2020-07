Sueca reprendrà al setembre les activitats esportives en el Pavelló Cobert

Print This Post

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sueca ha anunciat que, a partir del mes de setembre, es reprendran les classes i activitats dirigides per monitors, així com l’accés a la sala de musculació, en el Pavelló Cobert. “L’estat d’alarma per la Covid-19, i la prolongació de les mesures de distanciament social, van provocar que es paralitzaren les activitats dirigides en el Pavelló el mes de març. Ara, amb la voluntat de reprendre la pràctica esportiva, i segons es desenvolupe la situació dins de la ‘nova normalitat’, es podrà accedir a la sala de musculació, a partir del 9 de setembre, i les classes dirigides es reprendran el 22 de setembre”, ha explicat la regidora d’Esports, Celia Beltrán.



Així mateix, des de la Regidoria expliquen que l’activitat es reprendrà amb els grups i usuaris que van pagar la seua quota el mes de març, els quals no hauran de pagar-la el mes de setembre en quedar compensada. A partir d’octubre, es tornaran a cobrar les taxes mensuals o trimestrals.

Les persones que no estiguen interessades a continuar la seua activitat en el Pavelló, hauran de comunicar-ho perquè puguen beneficiar-se d’eixes places lliures altres usuaris i usuàries; i que podran sol·licitar, a partir de setembre, la devolució de la taxa dels serveis no prestats. En la web www.esportssueca.es se pot consultar la informació del procediment de devolució.