Sueca retrà homenatge al seu Concurs Internacional de Paella Valenciana, ajornat enguany per la pandèmia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Regidoria responsable del certamen gastronòmic més antic de quants se celebren a Espanya, no ha volgut perdre l’oportunitat de demostrar que, malgrat el seu ajornament, el Concurs està més viu que mai, en estos dies en què s’havia d’haver celebrat la seua 60 edició



La Regidoria responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha organitzat una sèrie d’activitats en estes dates, en què s’hauria d’haver celebrat l’edició especial número 60 del certamen, per a commemorar este important esdeveniment gastronòmic, degà a Espanya. “A causa de les circumstàncies sanitàries que estem vivint, les quals han provocat l’ajornament d’esta edició, des de l’organització del Concurs hem volgut donar-li un impuls en estes dates per a demostrar que està més viu que mai, que no parem durant tot l’any de promoure i dur a terme accions al voltant del certamen”, ha explicat la regidora responsable del Concurs, Manoli Egea.



La primera de les activitats que s’han organitzat consistirà en un showcooking, que s’oferirà dilluns que ve 14, en els antics Molins Arrossers i Fariners, en el qual participaran el coordinador del Concurs, Jesús Melero, i el guanyador de l’edició 59 del certamen, David Domingo. Tots dos cuinaran en directe una paella seguint l’autèntica recepta del Concurs. “Amb esta activitat, que serà gravada i emesa el dia 20 a València, el Concurs Internacional de Sueca estarà representat en la commemoració del World Paella Day. Ens unim així a esta celebració que té per objecte, a l’igual que el nostre Concurs, posar en valor el nostre plat més universal”, ha afirmat Egea.

A més del showcooking, des de l’organització del Concurs s’està preparant un vídeo homenatge en el qual han participat alguns dels últims guanyadors del certamen junt a cuiners de Sueca. “Amb este vídeo, gravat mitjançant una de les aplicacions més conegudes, tots els participants volen demostrar que, malgrat el seu ajornament, el Concurs mereix tots els reconeixements en el seu 60 aniversari”, ha explicat Egea. El vídeo serà publicat diumenge que ve 13, coincidint amb la data que s’havia d’haver celebrat el Concurs. Així mateix, es convida a la ciutadania a participar, pujant a les xarxes fotografies de les paelles que es cuinen i gaudisquen eixe dia, des de qualsevol llar i restaurant de Sueca, amb les etiquetes:

@Concurspaellasueca (Instagram), @concursointernacionaldepaellavalencianadesueca (Facebook) i @concursoPaella (Twitter).