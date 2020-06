Sueca suspén la celebració de la nit de Sant Joan

Connect on Linked in

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de Sueca ha decidit la cancel·lació de la festa de Sant Joan enguany per les circumstàncies extraordinàries que estem vivint. “Davant la crisi sanitària que estem patint, considerem que l’opció més adequada pel bé col·lectiu és la de cancel·lar esta celebració, encara que ens pese. És una decisió que s’ha pres ja en altres ajuntaments veïns, com el de València i Cullera, i creiem que és el més indicat en esta situació tan excepcional que estem vivint. Per això, demanem a la ciutadania comprensió i col·laboració en les mesures que es prendran en benefici de tots i totes. Esperem l’any vinent poder tornar a celebrar-la com sempre”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



L’acord de la Junta de Govern determina que les platges del litoral suecà, incloent les de les entitats locals menors del Perelló i Mareny de Barraquetes, tindran prohibit el seu accés, per a qualsevol ús, des de les 18 hores, del dia 23 de juny, fins a les 6 hores, del dia 24. El regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, ha informat també que diversos efectius policials vetlaran eixa nit pel compliment d’esta decisió. “Demanem sentit comú i comprensió davant la situació i el treball dels efectius policials, que durant eixa nit vetlaran per la seguretat de la població. Ha sigut un acord pres des de la responsabilitat. Així mateix, des dels ajuntaments de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, es publicaran uns decrets per a informar la ciutadania de les possibles sancions que pot provocar l’incompliment de les mesures adoptades”, ha assenyalat Ramírez.

La regidora de Turisme, Manoli Egea, ha lamentat també esta decisió “però el més important, ara mateix, és vetlar per la salut de la població. Hem avançat molt en les últimes setmanes, amb tot el sacrifici realitzat, i no podem tirar-ho per la borda. Sentim molt esta decisió, però hem de continuar en esta línia, buscant el menor risc de contagi possible”.