Sueca tancarà les seues platges la nit de Sant Joan

Les platges del terme municipal de Sueca romandran tancades des de les 19.30 hores fins a les 6 hores la vesprada/nit del 23 de juny. Esta ha sigut la decisió acordada després de la reunió mantinguda este matí en el consistori, en la qual han participat els alcaldes de Sueca, Dimas Vázquez; El Perelló, Juan Botella; i Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime; els regidors de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez; Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez; i Medi Ambient, Carmen Pérez; i representants de la Policia Local i Guàrdia Civil.

La pretensió de l’Ajuntament de Sueca amb esta reunió ha sigut acordar, entre totes les parts implicades, la millor decisió possible. “Per unanimitat, i davant la situació pandèmica actual, no ens queda un altre remei que tancar les platges, especialment després de conéixer que València i Cullera també ho faran, evitant així que es produïsca en la nostra costa una gran afluència de persones que no han pogut acudir a altres zones. Com a alcalde, vull demanar disculpes a la ciutadania per les molèsties que puga ocasionar el tancament total durant eixes hores, però entenem que no hi ha una altra solució a fi d’evitar qualsevol tipus de conflicte. Hem de continuar aportant el nostre gra d’arena per a arribar al final d’esta situació al més prompte possible, ja que no hem d’oblidar que encara no ha finalitzat”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

Per la seua banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, ha explicat que “la decisió que s’ha pres és tancar les platges i, per tant, no permetre que es realitze cap tipus d’activitat: ni fogueres, ni pesca, ni passejos… L’Ajuntament publicarà un ban pròximament en el qual s’especificaran totes estes mesures. Creiem que és la decisió més responsable, l’única que es podia prendre, perquè, a l’igual que hem de fomentar que a poc a poc es reactive l’activitat econòmica i tothom puga treballar, ha d’imperar també la responsabilitat de tots davant la situació actual, que encara que és menys greu en este moment no hem d’oblidar que encara és complexa”.

Els alcaldes del Perelló i Mareny de Barraquetes s’han pronunciat en els mateixos termes “s’ha decidit com a mesura preventiva tancar les platges perquè la situació encara és complexa i no hem de baixar la guàrdia, especialment en una nit complicada com esta en la qual s’han d’evitar els riscos. Per això, la Policia Local i la Guàrdia Civil controlaran també els parcs perquè no es produïsquen concentracions de persones en les quals es puguen incomplir les normes de seguretat”, ha assenyalat Juan Botella. Per la seua banda, Jordi Sanjaime ha qualificat com “l’opció més assenyada el tancament de les platges eixa nit, per a acabar d’una vegada per sempre amb el virus”.