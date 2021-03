Sueca té preparat un dispositiu especial per a Setmana Santa i Pasqua

Connect on Linked in

Policia local i Guàrdia Civil es coordinaran per a controlar el compliment de les mesures de seguretat i els desplaçaments indeguts



La Policia Local de Sueca, en coordinació amb la Guàrdia Civil, està treballant en la posada en marxa d’un operatiu especial a causa de la situació sanitària que vivim i davant la previsió de la gran mobilitat de persones que es produirà especialment en la zona marítima. “L’operatiu especial serà similar al que es duu a terme en l’època estival, i consistirà en controls en punts estàtics i també dinàmics per tota la població, tant en el nucli urbà com en la zona marítima, especialment al Perelló, Mareny de Barraquetes i la resta de nuclis de població de la zona costanera. Bàsicament la majoria de recursos es destinaran a la costa per a potenciar el servei de prevenció”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.

El dispositiu consistirà en la redistribució dels recursos entre els diferents torns i els diferents punts estàtics i dinàmics, a fi que el pont es desenvolupe amb les màximes garanties sanitàries, davant l’esperat moviment significatiu de persones els pròxims dies. A més de la supervisió del compliment de les mesures de seguretat, els i les agents realitzaran controls intermitents per a verificar que la població que està en moviment pertany a la Comunitat i no ha infringit el tancament perimetral i, si ho ha fet, pot justificar-ho degudament. Per a això, a nivell local, s’ha posat en marxa una Comissió de Coordinació, en la qual estan representats tots els comandaments amb responsabilitats tant de la Policia Local com de la Guàrdia Civil, la funció de la qual ha consistit a concretar les directrius de seguretat i prevenció a seguir.

Paral·lelament, des del Consell Agrari, a través dels guardes rurals, i en coordinació amb la Policia Local i la Guàrdia Civil, s’intensificarà durant els dies de Setmana Santa i Pasqua un control sobre l’aforament en les casetes de camp, a l’igual que s’ha realitzat ja en altres períodes proclius a l’acumulació de persones. “Es realitzarà de manera preventiva, ja que no tenim la capacitat d’imposar sancions, però estem en coordinació amb les forces de seguretat per si es produïra un comportament incorrecte. Es presta este servei per part de la guarderia rural perquè tenen un major coneixement sobre les casetes del terme municipal i els punts que pogueren ser més conflictius o pogueren tindre més incidència de gent. Esperem que la gent es comporte i que no s’haja d’actuar”, ha explicat el regidor responsable del Consell Agrari, José Luis Ribera.

Denúncies per festes il·legals

A més de la Comissió Especial prevista per a Setmana Santa i Pasqua, des de la Policia Local i Guàrdia Civil s’està treballant també donant resposta a les situacions que s’estan produint en les segones residències en la zona marítima. “Hi ha persones molt desconsiderades i temeràries que pensen que en la zona de platja el compliment de la normativa sanitària pot ser més lax i aprofiten les segones residències per a celebrar festes privades. Des de la Policia Local hem tingut diverses intervencions d’este tipus des de Falles, en les quals s’ha alçat acta per infracció greu de sanitat i, en alguns casos també, per desobediència i falta de col·laboració, que seran destinades al propietari o propietària de l’habitatge. Les sancions podrien ascendir fins als 3.000 euros”, ha explicat Carlos Ramírez.