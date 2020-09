Sueca tornarà a comptar amb la col·laboració del sector agrícola local per a una desinfecció global del seu terme municipal

Connect on Linked in

Com ja va ocórrer en els passats mesos de març, abril i maig, el col·lectiu agrari de Sueca ha mostrat la seua predisposició a col·laborar en les tasques de desinfecció de tot el terme municipal, en coordinació amb el departament de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Sueca, el Consell Agrari, Aigües de Sueca i l’empresa SAV. Demà divendres 4, a partir de les 23 hores, proveïts dels seus tractors i maquinària agrícola, tornaran a realitzar una desinfecció global del nucli urbà de la ciutat i la seua zona marítima.



“Després de diverses reunions amb el sector agrícola local, i una vegada els seus treballs primordials en el camp els han permés una major llibertat per a realitzar estes desinfeccions, podrem tornar a comptar amb la seua col·laboració, la qual, com a alcalde, agraïsc moltíssim. D’igual manera, des de l’Ajuntament no hem deixat d’actuar en diversos punts de la ciutat i zona marítma, de més afluència i major ús, des que va començar la pandèmia. Nosaltres, amb els recursos municipals amb què comptem, hem continuat actuant sense descans; encara que considerem que, cada cert temps, és molt important poder comptar amb esta ajuda desinteressada i altruista dels agricultors de Sueca voluntaris”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha volgut també conscienciar a la ciutadania perquè eviten, en la mesura del possible, la circulació pels llocs on s’estiga duent a terme la desinfecció. “Continuarem treballant i incidint, amb tots els recursos municipals a l’abast, perquè esta situació finalitze d’una vegada per sempre o, almenys, millore considerablement”.



“Una vegada més, volem agrair al sector agrícola local el seu oferiment per a tornar a col·laborar desinteressadament en els treballs de desinfecció. En esta ocasió, i davant l’inici del curs, s’incidirà en les zones pròximes a centres escolars. És cert que és una època un poc complicada per als agricultors, ja que es troben pròxims a la sega, i així i tot una gran part del sector agrícola s’ha brindat a col·laborar. Estàvem confiats que, una vegada finalitzara l’estiu, la situació milloraria i no farien falta ja estos treballs, però no ha pogut ser així”, ha explicat el regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, qui ha volgut també sol·licitar la col·laboració de la ciutadania “perquè faciliten l’acció dels voluntaris i la maquinària, ja que la situació no és la mateixa que fa uns mesos, en la qual estàvem confinats. Ara podran haver-hi moltes més persones pel carrer i, per això, sol·licitem la seua col·laboració evitant circular per les zones en les quals s’estiga actuant, ja que es treballa en benefici de tots i totes”.