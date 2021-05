Sueca tornarà a oferir el servei d’Escola d’Estiu

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca ha anunciat que enguany tornarà a oferir-se el servei d’Escola d’Estiu, després de la cancel·lació l’any passat a conseqüència de la situació sanitària. “Atés que enguany el curs escolar ha pogut desenvolupar-se dins d’una certa normalitat, hem decidit reprendre el servei d’Escola d’Estiu amb l’objectiu de contribuir a la conciliació de la vida familiar i laboral en el període no lectiu, així com de fomentar la integració i desenvolupament dels i les escolars a través del joc i la realització d’activitats d’oci saludables”, ha assenyalat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

El projecte es troba ara en fase de licitació i, després de la presentació d’ofertes per part de les empreses interessades en la seua gestió, es donarà a conéixer en breu més informació per a totes les famílies interessades. “El format serà similar al que venia prestant-se els últims anys, encara que sí que s’han introduït modificacions a causa de la situació sanitària actual per a garantir que el servei es continuarà prestant, sense patir cap tipus de deficiència, en el cas que es produïra algun contagi. Per a això, es disposarà d’un major nombre de monitors i monitores; així com per a l’atenció als i les menors que precisen d’una atenció especialitzada, per als qui també s’ha reservat un nombre de places”, ha explicat Joan Carles Vázquez.

Podran beneficiar-se del servei d’Escola d’Estiu, l’alumnat empadronat i escolaritzat a Sueca, que haja cursat des de 1r d’Infantil a 6é de Primària, i l’alumnat empadronat a Sueca i escolaritzat en el Centre d’Educació Especial Miquel Burguera.