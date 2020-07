Sueca trasllada a les seues platges la campanya contra l’acció de tirar les burilles dels cigarrets al sòl

Connect on Linked in

Durant esta setmana, i principis de la pròxima, la campanya contra l’acció de tirar burilles de cigarret en el sòl, que han posat en marxa les regidories de Medi Ambient i Turisme, es trasllada a la zona marítima a fi de conscienciar als usuaris i usuàries de les platges del greu perill que suposa este gest pel seu alt grau de contaminació en la mar.

“Amb el títol ‘Tu tries, no tireu burilles’, la campanya té per objectiu acabar amb esta pràctica que suposa la primera font de fem a tot el món i una greu amenaça per al medi ambient. Durant estos dies, estem repartint (en diversos punts de la zona marítima, però també estarem en el nucli urbà de Sueca) informació de la campanya i dos models de cendrers portàtils, creats amb un material especial, en els quals depositar les burilles per a evitar així que s’acumulen en el sòl i embruten i contaminen el nostre entorn. Hem d’acabar d’una vegada per sempre amb l’acte reflex de tirar les burilles en el sòl, en qualsevol lloc en què ens trobem. I una forma senzilla i pràctica és utilitzant estos cendrers, en els quals pots depositar la burilla encesa fins i tot i ella sola s’apaga sense cap perill”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, qui ha assenyalat també la importància de recordar que “una única burilla pot contaminar litres i litres d’aigua de la mar, per la gran quantitat de substàncies nocives que conté”.



Per la seua banda, la regidora de Turisme, Manoli Egea, ha explicat que esta campanya té per objectiu “la conscienciació del perjudici tan greu que provoca l’acció de tirar les burilles en el sòl quan és tan fàcil evitar-ho gràcies a estos cendrers reutilitzables les vegades que vulgues. Hem d’acabar d’una vegada amb estes conductes incíviques que provoquen el fet que després, qualsevol persona, especialment els xiquets i xiquetes, se les puguen trobar quan estan jugant en l’arena. En estos moments en què estem tan conscienciats amb els perills de contagis de malalties, etc., hem de ser conseqüents i no deixar les burilles en qualsevol lloc”.



La campanya envia un missatge molt directe a els/les fumadors/es: “Molts problemes, dos solucions: una ràpida i senzilla → utilitzar un cendrer; la millor → deixar de fumar”. “El millor seria que les persones deixaren de fumar pels beneficis tan importants que reportaria a la seua salut. Per a això, poden acudir al Centre de Salut on rebran assessorament i garanties que, si ho desitgen realment, deixaran de fumar”, ha assenyalat Manoli Egea.

Demà, dijous 30, la campanya es desplaçarà a Bega de mar. El divendres 31, estarà en la plaça de l’Ajuntament, aprofitant el dia de mercat ambulant, i el 3 d’agost, estarà en el Mareny Blau. L’horari serà de 10 a 13 hores.