Sueca trasllada la festivitat local del dia de Sant Vicent Ferrer

Per decisió majoritària dels partits polítics que conformen la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Sueca, s’ha decidit traslladar la festivitat del pròxim 20 d’abril, Sant Vicent Ferrer, al 7 de setembre, vespra de la festivitat de la patrona de Sueca. “Les circumstàncies que vivim ens han portat a prendre esta decisió entre tots els partits, ja que este festiu local es perdria davant l’Estat d’Alarma en què ens trobem. Per este motiu, perquè tota la ciutadania que tinga el seu lloc de treball a Sueca puga disfrutar-lo més, hem decidit traslladar-lo al dilluns 7 de setembre, vespra de la festivitat de la nostra patrona, en plenes festes del municipi, desitjant que les circumstàncies siguen molt més propícies i, per tant, la situació haja tornat completament a la normalitat”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.