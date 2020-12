Sueca tria la imatge de les Falles 2021

Connect on Linked in

A pesar de la incertesa sobre la seua celebració, Sueca ha triat el cartell anunciador d’unes festes que es resisteixen a la seua suspensió

l treball presentat per Jaume Francisco Tomás, d’Algemesí, ha resultat el guanyador del concurs organitzat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca per a representar a les Falles del municipi en 2021. L’obra s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat entre les 14 que s’han presentat a esta edició. “A pesar de no tindre certesa de quan es podran celebrar les Falles, hem volgut continuar avant amb esta convocatòria per a l’elecció de la imatge de les Falles de Sueca ja que, a més, serà la portada del Llibre Col·lectiu Faller que s’està treballant igualment i eixirà publicat”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro.

El jurat ha estat compost per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Festes, Gema Navarro; el regidor de Comunicació, Julián Sáez; el dissenyador gràfic, Elies González; el director de l’Escola Municipal d’Art Escultor Beltrán, Manel Baixauli; la Fallera Major de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, Alicia Falcó; i la responsable de Comunicació de l’Ajuntament, Paloma Gutiérrez. El treball finalista ha sigut el presentat per Silvia Bonillo Ribera, de Sueca.



La regidora de Festes, Gema Navarro, i la Fallera Major de Sueca, Alicia Falcó, han sigut les encarregades de transmetre al guanyador la decisió del jurat.