Sueca va ser elegida pel lliurament de Premis de Lletres Falleres 2020

La ciutat de Sueca, va ser l’elegida per la Federació per acollir el lliurament de premis de Lletres Falleres 2020. Ajornada la festa que tradicionalment es celebrava al mes d’abril per la declarada pandèmia, es va traslladar al 8 d’octubre aquest acte on es lliuren els guardons de reconeixement, per la feina que es realitza als llibrets de falla.

Amb el so del tabal i la dolçaina de la colla Tabalaina es va donar la benvinguda als assistents, aquest any amb l’aforament limitat i amb totes les mesures sanitàries vigents.

La presentadora de l’acte, Paloma Gutiérrez, va anar cridant als premiats en els diferents premis de la Federació.

El PREMI SOLER i GODES 2020 al Millor Article publicat en un llibret de falla va ser per a : “LA FALLA DEL MEU BARRI”, d’ Iván Canet. Publicat al llibret de la comissió Barriada Sagrada Familia, d’Alzira.

El PREMI MALVA d’ALZIRA 2020 a la Millor Poesia Satírica escrita en un llibret de falla va ser per a : “ODA AL FALLER MODÈLIC”, de Xavier Barber Asensi. Publicat al llibret de la comissió Plaça del Forn, d’Alzira.

El PREMI EMILI LLUECA 2020 al Millor Assaig publicat a un llibret de falla del Camp de Morvedre va ser per a : “LES ALBAES, UN VALOR DEL CANT VALENCIÀ”, de Gaby Collado, per a la Falla Plaça Rodrigo del Port de Sagunt.

El PREMI MOCADOR 2020 al Millor Assaig publicat a un llibret de falla del territori valencià va ser per a: “SÀTIRA, LLIBERTAT I FESTA REVOLUCIONÀRIA. A PROPÒSIT DE LA FALLA DEL CAFÉ DEL SOL, DE 1820, I EL SEU CONTEXT HISTÒRIC ”, d’Antonio Laguna Platero i Francesc Andreu Martínez Gallego, per al llibret de la Falla Plaça de la Reina, Pau i Sant Vicent “Tio Pep” de València.

El guanyador del PREMI MESTRE ORTIFUS 2020 a la Millor Portada d'un llibret de falla va ser per a: ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA CASTIELFABIB -MARQUÉS de SANT JOAN, de València.

El guanyador del Premi Mestre Ortifus a la Coherència en un llibret de falla va ser per a: ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA BARRI SANT FRANCESC, d’Oliva.

La comissió guanyadora del premi CLIMENT MATA 2020 a nivell local va ser per a: Associació Cultural FALLA MOLINA CLARET, de Xàtiva.

La comissió guanyadora del premi CLIMENT MATA 2020 al Millor Disseny d’un llibret de falla : Associació Cultural FALLA BARRI SANT FRANCESC, d’Oliva.

La comissió guanyadora del Premi COMFET 2020 al Millor Contingut Infantil : Associació Cultural FALLA PLAÇA MAJOR, de Carcaixent.

El Premi PORTAL DE VALLDIGNA a la Millor Poesia Lírica publicada en un llibret de falla: “EL NOU INICI DEL VELL ENCANTERI”, de José Manuel Prieto Part, de la comissió Vilanova, de Gandia.

El premi MURTA 2020 al Millor Microrrelat publicat en un llibret de falla: “NO EM SOLTES MAI”, d’Amparo Álamo, publicat al llibret de la comissió Selgas Tovar, de Xàtiva.

El PREMI BERNAT i BALDOVÍ 2020 al millor sainet publicat en un llibret de falla:

“UN ASSASSÍ VA SOLT”, de Talía Llop Rosselló, publicat al llibret de la comissió Avinguda d’Espanya, de Sueca.

El premi que organitza la Junta Local Fallera de Sueca i patrocinat per l’Ajuntament de Sueca i la Regidoria de Cultura, estimula el gènere teatral valencià.

premi #plf20 al millor text Satíric faller breu: @juanfe_malaidea

Per últim, i com a colofó final d’esta gran festa, es va entregar el Premi Lletres Falleres amb la col·laboració de la Diputació de València i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua amb la presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i l’acadèmica, Inmaculada Cerdà, que va recaure a la Falla Barri Sant Francesc, d’Oliva.