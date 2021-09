S’ultimen els detalls per a la posada en marxa de l’Aula de dos anys del CEIP José M.ª Boquera de Carcaixent

Connect on Linked in

Està previst que l’alumant comence el curs escolar una vegada arribe el personal docent assignat per la Conselleria d’Educació.

La Conselleria d’Educació va anunciar el passat mes de maig que CEIP José Boquera seria un dels centres que comptaria amb un aula de 2 anys per al curs 2021-2022. Davant la notícia, des de la Regidoria d’Educació es va decidir no desaprofitar esta oportunitat per tal d’ampliar l’oferta d’educació pública i gratuïta per als xiquets i xiquetes de 2 anys a Carcaixent.

Des del primer moment, l’ajuntament va contactar amb l’escola i amb la pròpia Conselleria per agilitzar l’adaptació del centre, que s’ha posat en marxa en un temps rècord tenint en compte els terminis legals a que estan sotmeses les obres i, sobretot, que agost és un mes pràcticament inhàbil per a l’administració. Durant estes setmanes s’ha estat treballant en el CEIP José M. Boquera amb fons municipals i s’espera que l’alumant puga començar en breu el curs escolar una vegada arribe el personal docent assignat per la Conselleria d’Educació. Les instal•lacions en principi no seran cap problema, com tampoc ho van ser quan es posà en marxa el projecte pilot al Francesc Pons en 2015.

Des d’un principi s’ha marcat l’objectiu que s’havia de començar el curs amb les instal•lacions acabades, no obstant, l’ajuntament i la Conselleria acordaren en el mes de juliol donar prioritat a la construcció d’un pati infantil específic per als i les alumnes de 2 anys, obra sufragada íntegrament amb fons municipals el cost de la qual supera els 20.000 euros i que estarà finalitzada en unes setmanes. Pel que fa als banys adaptats a l’aula es construiran al llarg del curs, a càrrec del pla Edificant de la Generalitat que es troba ja en fase de licitació, i que preveu una inversió al centre de més de 750.000 euros. Mentre es puga solucionar esta situació, s’està condicionant una aula provisional per començar les classes en uns dies.

Convé recordar que Carcaixent va ser una de les primeres localitats a les que la Conselleria d’Educació va dotar d’un aula de 2 anys en el 2016. Amb la creació de l’aula en el CEIP Jose Maria Boquera, ja hi ha a la ciutat 4 aules per a xiquets i xiquetes de 2 anys completament gratuïtes (una al CEIP José M. Boquera, una altra al CEIP Francesc Pons i dos a l’escola infantil municipal La Vieta), facilitant aquest recurs a 60 famílies.