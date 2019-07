Sumacàrcer acollirà aquest dissabte la II Carrera Nocturna.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sumacàrcer acull el dissabte a les 20:45 hores la segona edició de la Nit Màgica del Xúquer. Una festa que ja s’ha convertit en un reclam estiuenc per als esportistes valencians. “Des d’un principi teníem clar que volíem fer una cosa diferent. Dissenyàrem un recorregut al voltant del Xúquer i, sobretot, canviàrem l’hora en la qual habitualment se celebren aquest tipus d’esdeveniments. Va ser un èxit i enguany hem decidit repetir el format”



La ruta serà per asfalt i una vegada finalitzada, els participants tindran l’oportunitat de banyar-se en el riu. “L’orografia del nostre municipi dóna per a traçar un trajecte complicat i dur, no obstant això, hem volgut que siga principalment urbà i periurbà perquè tots coneguen els millors racons del poble”, apunta Pons.