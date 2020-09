Sumacàrcer aconsegueix una subvenció de 14.500 euros que permetrà elaborar el pla director del Castell

Connect on Linked in

La Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana subvencionarà amb 14.500 euros a la localitat de Sumacàrcer per a la posterior elaboració del pla director del Castell, un objectiu que es porta perseguint molts anys per part de consistori. El castell va ser construït al segle XI i té un estil arquitectònic islàmic i medieval. Es localitza al cim d’una muntanya de gran impacte paisatgístic, té als seus peus el famós Cementiri Municipal i és una de les senyes d’identitat de Sumacàrcer. El lloc va ser ocupat almenys des de l’època ibèrica i es localitza un jaciment ibèric en una zona amb vista al riu Xúquer. A més, va ser declarat com a Bé d’Interès Cultural en l’any 2001 i amb l’elaboració del pla director es procedirà a la seua documentació, investigació, difusió, accessibilitat i desenvolupament sostenible a través de diferents documents tècnics. Amb l’elaboració d’aquest pla, es podran obtenir en un futur ajudes per aconseguir posar en marxa la protecció del Castell de Sumacàrcer. El consistori també ha sol·licitat la subvenció de l’1,5% Cultural al Ministeri de Foment i en el cas que el municipi fos beneficiari es podria començar amb els treballs de protecció del BIC.