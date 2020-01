Sumacàrcer aprova un pressupost de 836.000 euros sense pujar impostos per nové any consecutiu

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha donat llum verda al seu pressupost per a 2020 amb cinc vots a favor del Grup Socialista i quatre en contra del Partit Popular. Uns comptes que ascendeixen a més de 836.000 euros i en els quals s’ha tornat a apostar per la congelació dels impostos municipals, seguint la línia iniciada des de 2011. Entre les principals inversions previstes destaquen el Pla d’Intervenció Arquitectònica en Consultoris (92.080, 32 €), la ferma aposta per la Cultura i la seua promoció i les nombroses subvencions destinades a les associacions, estudiants i persones que pateixen un alt risc d’exclusió social.

Respecte al 2019, es mantenen les partides per a beques, tercera edat i fins i tot s’incrementen en alguns casos respecte a l’any passat, com en el capítol dedicat a entitats locals i a esports, amb l’objectiu de rellançar activitats que, d’una banda, continuen donant vida al municipi i, per una altra, dinamitzen l’economia i el comerç local.

El consistori també ha volgut reforçar el seu compromís amb l’agricultura. De fet, està previst continuar amb el Pla de Camins gràcies al finançament de les ajudes procedents de la Diputació de València i la Unió Europea. Així mateix, s’inclouen una sèrie de xarrades i cursos que permetran als llauradors millorar la seua formació davant del repte mediambiental, climàtic i generacional. «Un Ajuntament no pot influir en el preu de la taronja, però sí que som conscients del greu problema que està patint el camp. Es tracta d’un dels principals motors de la nostra localitat, per aquest motiu hem decidit continuar estrenyent-nos el cinturó per a no pujar els impostos. Creiem que és una solució real que es tradueix en un suport directe en l’economia dels nostres habitants», apunta David Pons, alcalde de Sumacàrcer.

Els comptes també contemplen la millora d’algunes de les instal·lacions esportives del municipi com la piscina municipal, en la qual està previst posar un equip de cloració automàtica (5.300 €), l’obertura d’una pista de pàdel o la millora del carrer Pilota. A més, també es pretén iniciar la segona fase de les obres de la Casa de la Séquia. Cal recordar que l’ajuntament va comprar la parcel·la per a, junt a l’antiga Casa Consistorial, convertir-la en un espai sociocultural per als joves, que reunisca en un mateix punt una llar per als majors, un centre d’interpretació del riu Xúquer, una biblioteca informatitzada i una sala d’exposicions al pati interior.

Entre els projectes, destaca la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Escola i a l’Ajuntament, la substitució de l’enllumenat públic per fanals LED i el canvi de part de la xarxa de canonades i voreres. Una aposta que permetrà disminuir a més de la meitat la despesa energètica anual i un estalvi notable en el consum d’aigua potable.

D’igual manera, Sumacàrcer tornarà a ser un referent en el món de la Cultura, ja que l’equip de govern ja està treballant en una programació d’arts escèniques professional i de qualitat que responga a les exigències del públic assistent.

«Es tracta de pressupostos realistes, socials, equitatius i enfocats a mantindre la qualitat dels serveis sense contemplar cap pujada de taxes ni d’impostos. Sumacàrcer és una població sanejada i això és possible gràcies a una gestió eficaç. Creiem que amb aquests comptes es remarca el nostre compromís amb les polítiques socials, sense renunciar a mantindre el benestar dels nostres veïns i veïnes. Eixe és el vertader motiu pel qual lluitem any rere any», sentència Pons.