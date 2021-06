Sumacàrcer corona Nacho Bautista com a nou campió de ciclisme cadet de la Comunitat Valenciana

Era la gran cita esportiva del cap de setmana i decebé. El Campionat Cadet de Ciclisme de la Comunitat Valenciana que durant dissabte passat 5 i diumenge 6 de juny es va celebrar a Sumacàrcer va deixar dos clars vencedors: el Juan Giner-ULB i la el PC Equip Ciclista de Pinedo, després de situar a dos dels seus corredors en el podi; d’una banda, el guanyador, el ciclista de Vila-real Nacho Bautista, de 16 anys i cadet de segon any; i per l’altra, el tercer classificat, el ciclista de Picanya, Toni Ramírez. Bautista, a més de fer-se amb aquest campionat autonòmic, també va aconseguir el mallot de les metes volants de la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament de Sumacàrcer va acollir i promoure la prova, de manera que va ser el principal impulsor. La competició, que va començar a Sumacàrcer i va finalitzar a la part alta del propi municipi, va constar de dues voltes a un exigent circuit per la zona. Van participar més de 130 corredors. A més, la competició va servir com un gran homenatge al ciclista Miguel Ángel Ortega. Des de la Regidoria d’Esports, Pilar Mena, va destacar la gran planificació realitzada amb anterioritat, fet que va ajudar al fet que tot eixira perfecte a nivell organitzatiu: “Es va treballar durament perquè tot anara perfecte. Des de l’Ajuntament volem agrair a tots els que s’han implicat, sobretot a la Policia Local i Protecció Civil de Sumacàrcer per l’enorme esforç perquè tot eixira bé. Hi ha una joventut molt sana que aposta per l’esport i des de les institucions no podem fer una altra cosa que treballar per ells i elles i impulsar tots els èxits que aconseguisquen en la seua carrera”.