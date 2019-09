Sumacàrcer destina 4.000 euros en ajudes a material escolar i beques per a estudiants

Connect on Linked in

Sumacàrcer aposta un altre any per l’educació de qualitat per a tots els xiquets i xiquetes del municipi amb ajudes que busquen proporcionar assistència econòmica a les famílies. La subvenció, que ascendeix a un total de 4.000 euros, està destinada a facilitar la compra de llibres de text i material curricular entre tots aquells que disposen de menors escolaritzats.

Del muntant total, 2.000 euros es repartiran entre els alumnes d’Educació Primària i Educació Infantil de Segon Cicle de l’aulari de Sumacàrcer CRA Escoles del Xúquer, amb un màxim de 25 euros per persona. No obstant això, en paraules de l’alcalde David Pons, esta quantitat pot ascendir en funció de les peticions que es reben. A més, per a poder tramitar-la han d’estar empadronats en el terme municipal de Sumacàrcer.

Els altres 2.000 euros estan destinats a fomentar la cultura musical entre els joves de l’escola Josep Rosell, així com la seua continuació en el grau mitjà i sempre que siguen menors de 18 anys. Igualment, l’import no podrà superar els 100 euros per beneficiari. “El nostre objectiu és que el retorn a les aules siga el menys costós possible. No volem que cap xiquet o xiqueta se senta diferent a ningú a l’escola per raons econòmiques, o que veja limitada la seua capacitat de progressar per falta de recursos”, assenyala Pons.