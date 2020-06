Sumacàrcer fomenta el comerç local amb la campanya “Compra al Poble”

Print This Post

El consistori ha destinat 5000 euros en bons de 10 euros que es repartiran casa per casa

L’Ajuntament de Sumacàrcer continua treballant per ajudar als ciutadans del municipi a superar la crisi produïda per la pandèmia del coronavirus.

Durant la crisi molts establiments de Sumacàrcer han tancat les portes durant uns mesos i per tant el flux econòmic per a tots ells ha minvat. Per esta motiu el consisitori ha llançat una campanya de promoció del comerç local amb el propòsit d’intentar reactivar l’economia del municipi.

Sumacàrcer, baix l’eslògan “Compra a al Poble”, ha posat en marxa una campanya en què ha destinat 5000 euros en bons de 10 euros que es repartiran casa per casa, junt a una bossa confeccionada amb materials que tenen cura i respecten el medi ambient, per fer les diferents compres.

En total, veïns i ajuntament injectaran fins a 10.000 euros en el comerç local en un gest de reconeixement al xicotet comerç i als negocis locals.