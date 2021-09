Sumacàrcer inicia el mes de setembre amb un intens programa de festes

Connect on Linked in

Un any més, Sumacàrcer encara la recta final de la preparació per a les seues festes patronals -en honor al Santíssim Crist de la Morera-, que celebrarà amb un intens programa d’activitats. Aquest municipi de la Ribera, característic per ser un dels referents culturals de la comarca, apostarà -com no podia ser d’una altra manera- per la música, la tradició i els actes religiosos per a viure el que s’espera que siguen les seues últimes festes abans de la tornada a la completa normalitat.

Els actes començaran divendres, 3 de setembre amb un concert de la Unió Musical ‘El Xúquer’ de Sumacàrcer, a partir de les 22.30 hores en la Plaça Major. El programa continuarà el dissabte amb balls tradicionals. El grup Les Folies de Carcaixent actuarà en la Plaça Major a partir de les 23.00 hores. El cap de setmana es tancarà amb protagonisme per als xiquets i xiquetes. A les 19.00 hores, a la Casa de la Cultura, es podrà gaudir de l’actuació musical i teatral de Iruixa + Skargots, per a tancar, el dilluns 5 de setembre a les 23.00 hores, amb la sarsuela ‘La Cort del Faraó’, també en la Plaça Major.

Pel que fa a la parcel·la d’actes religiosos, fins al divendres es celebrarà una novena a partir de les 19.30 hores de la vesprada. Durant els dies principals -dissabte, diumenge i dilluns-, tindran lloc misses a les 12.00 hores del matí, en honor als patrons del municipi. També se celebrarà una solemne processó, que tindrà lloc el dissabte, 4 de setembre a partir de les 20.00 hores. La programació acabarà amb esport, amb el campionat de petanca que tindrà lloc en el camp de futbol a partir de les 10 del matí. Des de l’alcaldia, David Pons ha celebrat que sí siga possible celebrar unes festes patronals, encara que siga amb prevenció, i ha valorat l’esforç dels seus veïns i veïnes per a reprendre tot el que siga possible la normalitat: “Hem viscut temps difícils i, ara que anem guanyant la batalla al virus, no és temps d’afluixar les mesures de prevenció. Així i tot, gaudirem d’unes festes molt solemnes, culturals i segures”.