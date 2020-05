Sumacàrcer inicia les obres per equipar de menjador escolar al seu col·legi públic

Connect on Linked in

El consistori de Sumacàrcer ha posat en marxa les obres per reformar l’escola i habilitar una zona que servirà com a menjador per als alumnes i les alumnes del centre. La iniciativa sorgeix del mateix ajuntament encapçalat per David Pons. L’ens, realitzant una anàlisi de les possibles millores que es podien dur a terme al centre, va pensar en la possibilitat que comptés amb menjador escolar per oferir un servei afegit a les famílies que així ho desitgessin. Per això, va contactar amb l’AMPA del centre, que al seu torn es va posar en marxa per veure la predisposició dels pares i mares a la iniciativa.

La valoració va ser bona i l’AMPA va comunicar al consistori l’acceptació a la realització de la reforma. Arribats a aquest punt, l’Ajuntament va iniciar els tràmits de procediment sol·licitant a Conselleria la instal·lació del menjador. Actualment, s’estan realitzant les primeres reformes al centre, en el qual pròximament s’implantarà un servei de càtering després d’habilitar la zona i equipar-la amb tot el mobiliari i la infraestructura necessària per donar forma al menjador escolar.

L’Ajuntament confia a agilitzar les obres perquè els alumnes puguen disposar de menjador el més prompte possible i, aprofitant la suspensió de les classes per l’emergència sanitària, està cuidant el màxim els detalls perquè aquest servei per als escolars del municipi siga una realitat en poc de temps. David Pons, alcalde de la localitat assegura estar molt content amb l’acollida que ha tingut entre tots la iniciativa i afirma que totes les persones estan aportant i posant de la seua part en aquest procés. “Tots estem molt conscienciats i bolcats en aquest projecte perquè la implantació del menjador escolar oferirà un servei afegit a les famílies, cobrint les necessitats de moltes d’elles i fent del nostre centre educatiu un espai més complet”, ha assenyalat Pons