Sumacàrcer inverteix 100.000 euros en la millora de diversos carrers

Sumacàrcer segueix en el camí de renovar les seues infraestructures i millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Aquesta vegada, amb l’inici d’obres de millora de diversos carrers en el municipi, en una inversió per valor de 100.000 euros. Des d’aquest mateix dijous, 9 de setembre, s’inicia el procés de reforma del paviment en Rei En Jaume, Ausiàs March, des de la Plaça de l’Era fins a la Plaça del País Valencià, Concha Piquer -des de l’Esgoletja fins a Rei En Jaume-. També s’asfaltarà el carrer Rei En Jaume i Pintor Sorolla i s’instal·laran nous jocs infantils en la Plaça de l’Era. A més, també es realitzaran obres per a renovar la xarxa d’aigua potable en el municipi i garantir la salubritat d’aquest bé de primera necessitat.

Estes obres tindran un termini de realització d’un mes, la qual cosa farà efectiva una important inversió en escàs període de temps. Des de l’Alcaldia, David Pons destaca la capacitat del seu consistori per a renovar el municipi cada any i oferir els millors serveis als seus veïns i veïnes: “Tot això forma part d’un pla de renovació d’infraestructura del nostre municipi que portem materialitzant des de fa temps. Renovació i adequació. Les zones en les quals es treballa estaven necessitades de nou paviment i la nostra xarxa d’aigua potable, com he dit, està molt lligada a la renovació d’instal·lacions. A més, també s’invertirà en oci per als més xicotets, instal·lant un lloc de diversió en la plaça més concorreguda de Sumacàrcer”.