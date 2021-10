Sumacàrcer inverteix 50.000 euros en manteniment i millora de les seues instal·lacions esportives

Print This Post

L’Ajuntament de Sumacàrcer continua fent passos per oferir a la seua ciutadania unes instal·lacions públiques cuidades, renovades i de qualitat.

Aquesta vegada ha sigut el torn de les instal·lacions esportives, concretament el frontó municipal i el Club de Piragüisme, que veuran millorades les seues instal·lacions gràcies a la inversió de 50.000 euros que el consistori ha dut a terme amb el Pla d’Inversions 2021-2022 de la Diputació de València. Així doncs, el frontó municipal veurà com en les pròximes setmanes s’iniciaran les obres de reforç i pintura de tota la seua superfície, fent una experiència més agradable als usuaris que desitgen practicar aquest esport. També s’ha treballat per un dels esports que més representa a aquest municipi a la vora del riu Xúquer: el piragüisme. Es construirà un nou forjat en les instal·lacions on es practica aquest esport, atesa una petició que el Club local portava traslladant a l’Ajuntament des de temps arrere.