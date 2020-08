Sumacàrcer suma cinc contagis de coronavirus i tanca l’ajuntament al públic

Print This Post

La Conselleria de Sanitat també ha confirmat 4 casos a Carcaixent, 5 més a Alginet i almenys 20 positius en Càrcer

L’alcalde de Sumacàrcer, David Pons, va decretar el dilluns el tancament de l’ajuntament al públic, després de confirmar-se el contagi d’un dels empleats de les oficines municipals. La resta del personal de consistori, inclosos els polítics que havia entrat en contacte amb ell van quedar aïllats i a l’espera de sotmetre’s a les proves PCR. Els primers resultats d’aqueixes anàlisis són els que han permés sumar cinc nous positius, entre ells una tinenta d’alcalde.

Les autoritats locals van cridar a la població a extremar les mesures preventives fins que es done per controlat aquest brot.

L’alcalde també va mostrar la seua preocupació davant l’al·luvió de visitants que solen acostar-se a alguna de les platges fluvials del Xúquer, especialment els caps de setmana.

De moment hi han més de 20 famílies confinades als seus domicilis, en Càrcer, esperant el resultat de les proves PCR. El brot ha pogut estendre’s també per les poblacions més pròximes com Antella o Gavarda. L’alcalde de Càrcer, Josep Botella, ha decretat el tancament de tots els edificis públics, de la piscina municipal i de la resta d’instal.lacions esportives.

En Alginet també hi ha un brot amb 5 contagis en una mateixa famiília, des de l’ajuntament demanen responsabilitat i tranquil·litat .

I a la Ribera Alta se sumen 4 casos confirmats a Carcaixent

