Sumacàrcer suspén la taxa de terrasses per a bars i restaurants

L’Ajuntament de Sumacàrcer continua treballant per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada pel coronavirus. El consistori que dirigeix David Pons ha centrat esforços en les ajudes socials, a més d’implantar mesures econòmiques encaminades a ajudar als negocis locals. Una de les últimes decisions aprovades ha sigut la suspensió de la taxa d’utilització de la via pública per a terrasses, amb l’objectiu de “donar un respir” a l’hostaleria del municipi, que ha hagut de cessar la seua activitat davant la declaració de l’Estat d’Alarma. L’eliminació d’aquest impost durarà fins al final de l’any 2020. “Els hostalers són un dels sectors més colpejats per aquesta pandèmia i estan patint les conseqüències de les restriccions aplicades. Per tant, des de l’Ajuntament estem treballant en buscar les fórmules per a tendir-los la nostra mà i hem optat per eliminar el pagament de la taxa de terrasses, cosa que els permetrà un xicotet respir en la seua economia”, explica Pons.

També es redueix un 70% el període mitjà de pagament a proveïdors

Segons ha assenyalat el primer edil, el pagament a proveïdors ha passat de 11,89 dies en el primer trimestre de 2019 a 3,54 dies en el primer trimestre de 2020, la qual cosa suposa una reducció del 70 %. Així mateix, també han volgut facilitar el pagament dels rebuts a les famílies, fraccionant l’IBI Urbana en diferents terminis, ja que estava previst per al mes de juliol. “Estem al servici de la nostra població. Treballem per a garantir el benestar dels nostres veïns i veïnes. Eixa és la gran meta d’aquest equip de govern i ara, en un moment històric com este, no volem que la pandèmia afecte més del que cal a Sumacàrcer”, sentència Pons.