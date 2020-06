Sumacàrcer suspèn les seues festes i destinarà l’import a Serveis Social i promoció del comerç local

Print This Post

La situació d’emergència sanitària que assota a el món i el problema de salut pública ocasionat per la COVID-19 ha obligat a l’Ajuntament de Sumacàrcer a adoptar mesures immediates, urgents i eficaces. Després d’una de les últimes reunions de l’equip de govern del municipi, s’ha decidit suspendre les festes patronals de Sumacàrcer, que s’anaven a celebrar els dies 4, 5, 6 i 7 de setembre de 2020.

“Una decisió que ha estat dolorosa i difícil de prendre per la gran acollida que té aquesta celebració entre els veïns i veïnes però que el consistori confia que tinga acceptació i comprensió, ja que a hores d’ara es fa pel bé de la ciutadania i per tal de preservar la seua salut. Aquesta decisió s’ha pres després de diferents reunions amb els agents socials determinants en l’organització de les festes patronals, com són la Comissió de Festes i la Parròquia”, argumenta l’alcalde, David Pons.

El consistori ha aprofitat també per a confirmar que els diners destinats a la partida de festes aniran destinats al foment del comerç local i als serveis socials d’acord amb les necessitats de la població. També anima a la ciutadania a seguir mantenint les distàncies socials i a no deixar de banda la protecció i les mesures d’higiene perquè tota aquesta situació es puga resoldre el més prompte possible.