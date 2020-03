Connect on Linked in

El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, hi ha mantingut una reunió amb Stefano Bonaccini per videoconferència on li ha traslladat el suport de la Comunitat Valenciana a la regió italiana, a més, han coincidit en opinions sobre com afrontar la crisi.Puig ha comunicat que a hores d’ara allò més important és l’emergència sanitària.Per últim ha respost els dubtes sobre les importacions de material sanitari de proveïdors xinesos.Un virus que l’hem de parar junts!