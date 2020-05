Suspensió definitiva del Memorial

Connect on Linked in

El Memorial Nacho Barberà també ha sigut afectat per la pandèmia del Covid-19. Després que el comité organitzador decidira inicialment no celebrar el torneig solidari al juny amb l’esperança que es poguera organitzar al setembre, abans de l’inici de lliga, ha decidit suspendre’l definitivament fins a 2021. “El nostre torneig desitja obtindre la major recaptació possible per a aportar-la a l’Institut d’Investigació de la Fe contra la mort sobtada”, ha declarat el president de l’associació, Fernando Barberà. “Sense públic en les graderies –com succeiria de celebrar el torneig al setembre- no té raó de ser”. L’organització sol es plantejaria reprendre la competició si en les dates nadalenques les autoritats sanitàries així ho permeteren.

Per a la tercera edició estava prevista la presència de l’Atlètic de Madrid, València CF, Llevant UD, UD Alzira, Selecció Valenciana, Col·legi Salgui, UD Carcaixent i Dragon Force. “Venien menys equips de la resta d’Espanya perquè incrementen molt el cost i fan més complicat la nostra principal fi, la recaptació per a la investigació”. Amb equips més pròxims i l’atractiu d’enfrontar-se a les dues principals pedreres de la província i la colchonera la presència de públic és més factible.

Paral·lelament anaven a celebrar-se tornejos benjamins de primer i segon any i *prebenjamín on participarien altres equips de la província com el Ciutat d’Alzira, E1 València o Dragon Force.

Venda de regals

La lluita contra la mort sobtada no cessa i l’associació posarà a la venda els regals que van arribar procedents de diferents clubs de 1a i 2a divisió.