Tamarit: “La Setmana Ciclista Valenciana és un  referent internacional del foment de l’esport femení i compta amb tot el nostre suport”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Esport de la Generalitat dona suport per cinqué any a l’edició de la Setmana Ciclista Femenina, que se celebra del 6 al 9 de maig amb quatre etapes al llarg del territori valencià

En la prova participen 147 corredores, entre elles 13 valencianes, de 21 equips arribats d’11 països diferents

La cinquena edició de la Setmana Ciclista Valenciana, que se celebrarà del 6 al 9 de maig, s’ha presentat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per ser una de les institucions que fan possible aquesta carrera internacional de ciclisme femení. La Setmana Ciclista, que arranca a Barxeta i finalitza a Alacant, comptarà enguany amb la participació de 147 corredores de 21 equips arribats d’11 països diferents. Serà una prova de quatre etapes amb un total de 476 quilòmetres.

A l’acte de presentació també han assistit el director general d’Esport, Josep Miquel Moya; el director de la Setmana Ciclista Valenciana i president del CC Escapada, Rubén Donet; el president de la Federació de Ciclisme, Amadeo Olmos, així com alcaldesses i alcaldes dels municipis pels quals transcorre la volta.

La secretària autonòmica Raquel Tamarit ha assenyalat que “aquest esdeveniment esportiu internacional és fruit de la consolidació de la col·laboració entre institucions i entitats privades, amb el Club Ciclista l’Escapada al capdavant, que fa una tasca impecable al respecte”, i ha afegit: “Per part de la Generalitat ens tindran sempre al seu costat perquè som una ‘Comunitat de l’Esport’, i a més un territori en el qual estem fent valdre esdeveniments esportius femenins com aquest. Ho vull destacar perquè cal fer èmfasi en el fet que la nostra és una terra de ciclistes i també una terra que vol generar i acompanyar les dones ciclistes, i prova d’això és la participació d’unes quantes joves ciclistes valencianes en els diferents equips, perquè l’esport viu ací i el ciclisme viu ací.”

El director de la prova i president del CC Escapada, Rubén Donet, ha comentat que “malgrat que hi han hagut canvis respecte a la participació que estava prevista al principi per a febrer, podrem tornar a comptar amb un gran elenc de ciclistes de primer ordre mundial. Entre els 21 equips d’11 països diferents tindrem corredores de la talla de la neerlandesa campiona d’Europa Anemiek Van Vleuten o de les vencedores de la Setmana de 2018 i 2019, la britànica Hanah Barnes i l’alemanya Clara Koppenburg, entre altres”.

La Setmana Ciclista Valenciana comptarà amb una alta quota de participació de joves ciclistes valencianes, amb un total de 13 corredores repartides entre els 21 equips participants.

Quatre etapes per les comarques valencianes

La primera etapa de la Setmana Valenciana arrancarà el dijous 6 de maig a la una i mitja de la vesprada des de l’avinguda Jaume I de Barxeta. Les ciclistes afrontaran l’alt de Barxeta en direcció a Simat. Els primers quilòmetres portaran a les corredisses cap a la comarca de la Ribera Alta per la Barraca d’Aigües Vives, Alzira, Benimuslem, Alberic, Pobla Llarga, Sant Joanet, Manuel i l’Ènova. Des de Torre de Lloris, ja en la Costera, l’escamot farà la seua entrada a Xàtiva, des d’on s’afrontarà l’alt de Serragrossa, de tercera categoria.

Una ràpida baixada portarà a les ciclistes fins a la comarca de la Vall d’Albaida. Després de travessar Bellús, Benigànim i Quatretonda, la carrera s’endinsarà de nou en la Costera per Llocnou d’En Fenollet i Barxeta, on es disputarà un esprint especial abans de tornar a pujar l’alt de Barxeta en direcció a Simat.

L’última dificultat del dia serà l’alt de Barx, de tercera categoria, el cim de la qual estarà situada a poc més de 13 quilòmetres de l’arribada. Des que coronen Barx, les corredores hauran de saber gestionar una rapidíssima baixada per la Drova fins a Gandia, la capital de la Safor, on estarà situada la línia de meta en l’avinguda República Argentina. Allí, després de 125 quilòmetres coneixerem a la primera líder de la carrera.

La segona etapa es traslladarà a les comarques de Castelló. Amb un total de 130 km serà la més llarga d’aquesta edició. Començarà el divendres, a la una i mitja de la vesprada, des del carrer Columbretes de la capital de la Plana. Les ciclistes passaran per Borriol, la Pobla Tornesa i Vall d’Alba, a la Plana Alta, abans de disputar l’esprint especial de la Barona.

Les poblacions de les Useres, Costur, La Foia, Figueroles i Llucena, totes elles a la comarca de l’Alcalatén, veuran passar a les corredisses en direcció a les dues dificultats muntanyenques de la jornada, que estaran encadenades: l’Alt de Coronetes, de primera categoria, i l’alt del Salt del Cavall, de segona. Des d’aquesta última pujada fins a la línia de meta encara quedaran 58 quilòmetres.

Abans de finalitzar en l’arribada del Camí de l’Ermita de Vila-real les ciclistes travessaran l’Alt Millars per Argelita, Vallat i Fanzara, abans d’arribar a Ribesalbes, ja a la Plana Baixa. La segona etapa finalitzarà al costat de l’estadi de la Ceràmica.

La tercera etapa tornarà a portar a les ciclistes fins a les comarques de València, encara que el primer tram del recorregut s’endinsarà també en les de Castelló. Començarà a les 13 hores des de l’avinguda Pianista Mario Monreal de Sagunt, on tornaran les supervivents de la carrera una vegada coberts els primers 50 quilòmetres per a disputar un primer esprint especial. En eixos primers quilòmetres de l’etapa, la carrera creuarà Almenara, La Llosa i Xilxes, abans de fer-ho també al Camp de Morvedre per Alfara de la Baronia, Algímia d’Alfara, Torres Torres, Estivella i Gilet.

Sagunt tornarà a veure passar a les ciclistes en el quilòmetre 80, amb un segon esprint especial una vegada la carrera haurà transcorregut per Quartell i novament per Estivella i Gilet.

Els últims 27 quilòmetres de l’etapa portaran a les corredisses en direcció a València per Puçol i El Puig, a l’Horta Nord. El final, després de 108 quilòmetres, estarà situat en el passeig de l’Albereda.

La quarta i última etapa d’aquesta edició es disputarà a les comarques d’Alacant. Les corredores hauran de completar un recorregut de 114 km entre Finestrat i Alacant. Eixiran a les 12 del migdia des de la Cala de Finestrat, al costat de la Mar Mediterrània. Els primers quilòmetres discorreran per Finestrat i Sella, a la Marina Baixa, abans d’afrontar l’alt de Tudons, de primera categoria.

Després d’un ràpid descens fins a Penàguila es pujarà l’Alt de Benifallim, de segona categoria. Sense quasi descans, i després del esprint especial de la Torre de les Maçanes, les ciclistes afrontaran l’última ascensió de l’edició d’aquest any , l’alt del Collao, de tercera categoria.

L’última part de l’etapa serà més favorable. Travessarà Relleu, Aigües de Busot, Busot i Sant Joan d’Alacant. En l’avinguda Conde de Vallellano d’Alacant coneixerem enguany el nom de la guanyadora final de la cinquena Setmana Valenciana.