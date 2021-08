Tancada per segona vegada la platja del Far de Cullera

Print This Post

Per segona vegada durant este estiu 2021 la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica es veu obligada a tancar , després de les analítiques corresponents la Platja del Far de Cullera la qual presenta un alt nivell d’enterococos d’origen residual

Per aquest motiu, s’ha procedit al tancament temporal de la platja per al bany



Aigües de Cullera ja es troba treballant per tal d’esbrinar l’origen

Una vegada es conega el resultat, si es tractara d’algun tipus de negligència s’actuarà amb contundència, perquè és una situació insostenible i inacceptable



L’Ajuntament vol deixar molt clar que l’abocament està localitzat en un punt molt concret, i que en la resta de platges la qualitat de l’aigua és excel·lent



Cullera és una de les ciutats que més visitants i turistes rep durant esta època, per això és completament imprescindible localitzar el problema i donar-li solució.



L’Ajuntament ha informat que tan prompte com es restableixen els nivells òptims per al bany es procedirà a la reobertura de la platja