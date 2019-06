Tancament en el Rectorat de la Universitat de València per una solució per als investigadors.

Connect on Linked in

Investigadors de València es tanquen en el Rectorat de la Universitat de València per l’ampliació de les beques.

Passaran la nit al Rectorat si no arriba una solució hui mateix a la petició d’ampliació de les beques de treball adjudicades

La passada setmana l’Assemblea del Personal Investigador en Formació va denunciar la precària situació dels investigadors predoctorals contractats per un període de 3 anys.

Dita reunió tingué com a objectiu l’ampliació d’aquestes beques de 3 anys a un mínim de 4 anys, per tal d’equiparar amb la situació d’altres Comunitats Autònomes.

Després de no obtenir una resposta positiva per part del Rectorat els afectats ens veien abocats a prendre mesures més dràstiques, com ara hui tancar-se indefinidament dins del Rectorat per tal de pressionar als representants de la Universitat de València.

Francesc Marí, representant del Sindicat dels Treballadors del País Valencià, ha parlat del perquè de la situació, i de les peticions que per part del Sindicat s’estan fent a la Universitat.

Raül Domina, com a investigador de predoctoral de Comunicació Audiovisual, ha declarat que arribaran fins al final en el seu propòsit, per tal d’igualar els drets de tots els Investigadors

A més es declaren coneixedors que la pròrroga de les beques no només està en mans de Generalitat i Conselleria com així volen afirmar des del Rectorat.

Juan Vicente Climent, gerent de la Universitat de València ha declarat que per part de la Universitat la voluntat és la de l’enteniment i diàleg amb els investigadors, però que la situació de canvi es troba en mans de les Institucions.

Una situació que porta al límit a vora quasi 200 investigadors de totes les universitats de València que veuen en pocs dies perillar el seu lloc de treball.