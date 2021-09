Taronja sencera és el nou servici municipal per previndre i atendre la violència de gènere entre adolescents

Print This Post

Taronja sencera és el nom del nou servici municipal per previndre i atendre la violència de gènere entre adolescents i joves. Un equip de professionals informen, acompanyen i ajuden les xiques i xics d’entre 14 i 17 anys i els seus familiars per evitar i erradicar comportaments de control, gelosia i violència psicològica en les primeres relacions de parella. La regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud.

Beamud, qui ha presentat este matí la iniciativa, ha destacat que cada volta tenen més dades que confirmen que la violència de gènere i masclista es reproduïx entre les edats més primerenques i s’exercix freqüentment a través de les xarxes socials.

El nom de Taronja sencera respon a l’objectiu de trencar els mites de l’amor romàntic que perpetuen els rols i els estereotips de gèner, començant perquè som taronges senceres, i no necessitem d’un altre per ser completats com a persones.