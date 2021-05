Temps de clòxines en el Mercat Central de València

Connect on Linked in

33 llocs reben l’estiu amb una àmplia varietat de mariscos i peixos de temporada

. Una trentena de llocs del Mercat Central reben l’arribada del bon temps amb mariscos i peix de temporada, amb les clòxines –el saborós i singular clòtxina valenciana-, com a clar protagonista.

Els clients de Mercat Central han acollit amb entusiasme la campanya impulsada en col·laboració amb Cervesa Túria per a donar a conéixer la tradició, la cultura i la gastronomia de la clòxina valenciana.

Des de de el passat 12 de maig –i fins el pròxim dia 29- els qui acudisquen a aquest recinte, per la compra en d’1 kg de clóchinas i una cistella de Cervesa Túria, podran aconseguir un exemplar de la guia il·lustrada ‘Cartografia de la clòxina’, amb les il·lustracions d’artistes locals com Paco Roca, María Herreros, Ada Deu, Lawerta i Mar Hernández (Malota), per a l’elaboració dels quals s’ha comptat amb la col·laboració de José Luis Peiró, president de l’Agrupació de Cloxiners de València i Sagunt.

La guia inclou, a més, una selecció de receptes amb clòxines algunes d’elles cedides per les famílies productores i altres realitzades per xefs destacats de l’escena gastronòmica valenciana com Chemo Rausell del restaurant Napicol, Diego Laso del restaurant japonés Momiji, Germán Carrizo i Carito Lourenço del grup Tandem Gastronòmic i restaurants com Fierro o Donya Petrona.

Peixos de temporada

Amb l’arribada del bon temps, els 33 llocs de pescateria del Mercat Central ofereixen una àmplia varietat de peixos i mariscos, amb una presència destacada -a part de les clòxines-, de sardines, llobarros, orades, furtes i verat, que conviden a renovar els menús ja quasi estiuencs a l’aire lliure.

El mes de maig les pescateries ofereixen anxova o aladroc, abadeget, bacallà, besuc, tonyina del nord, verat, escórpora, xixarro o sorell, congre, lluç, nero, palometa, pagre, gall de Sant Pere, peix espasa o emperador, polp, rap blanc, ratlla, rèmol, salmó, roger, sardina, sard i truita.

Sobre Cervesa Túria

Cervesa Túria, la cervesa torrada de València, aposta per promoure la cultura local i rescatar la tradició des d’un punt de vista contemporani mitjançant el suport a l’artesania autòctona, al talent regional, a l’horta valenciana i al receptari gastronòmic de la zona. Mostra d’això són projectes com la recent col·laboració amb el Mercat Central de València, la campanya ‘Temps de Clòtxina’ (2020-2021) al voltant d’aquest producte tan característic de la terra; el Festival de l’horta Túria (2017-2019), esdeveniment que va sorgir per a acostar l’horta al públic més cosmopolita; i la iniciativa ‘Ultramarins Túria’ (2016), un homenatge al comerç de barri, entre altres.