Temps de Dones al CEIP Alborxí d’Alzira

Cada 8 de març, al nostre centre, recordem aquesta data com a reivindicació del paper fonamental de les dones a la societat en convivència amb els homes. La coeducació, per tant, és un dels nostres objectius com a mestres, perquè volem promoure una educació que potencie la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota discriminació per raó de sexe, ja que des de la igualtat en tots els àmbits aconseguirem una societat més justa i solidària.



Enguany ho hem commemorat amb les activitats següents:



– Exposició de llibres coeducatius a la biblioteca del centre.

– Mural:TEMPS DE DONES

– Visualització, activitats didàctiques i debats al voltant dels contes

i dels textos:

Infantil:El príncipe Ceniciento.

1er de primària: Rosa Caramel.

2n de primària: Artur i Clementina.

3er i 4t de primària: Vídeo,»¿Qué significa hacer algo como una niña?», debat al voltant del vídeo.

– Recerca d’informació en el joc de cartes: «30 segles de dones científiques per a fer-se visibles»



5é i 6é de primària:

Homenatge a les dones importants al llarg de la història i a les més importants de les nostres vides.

Representació de «mini obres» de teatre sobre dones destacades per la seua empremta en la història.

– Participació en el VII Edició dels Premis Contes per la Igualtat organitzat pel Grup de Debat per la Igualtat.

– Aquest any, de nou ens han visitat dones amb diverses professions tradicionalment assignades a la figura masculina com: directora de banc, neuropediatra, directora de col·legi, directora de la Casa de la Cultura, jugadora de pilota valenciana, empresàries, pintora, jugadora professional de bàsquet i metgessa.



-El divendres, 6 de març, totes i tots vam vindre al col·legi amb algun complement o peça de roba de color lila i, al fianal del matí, donàrem la volta al centre agafats de les mans cantant la cançó I tu, i sols tu del grup musical “El Diluvi”