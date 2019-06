Toni González revalida el seu càrrec com a alcalde d’Almussafes

El socialista va ser reelegit primer edil de la població en el ple extraordinari celebrat el passat dissabte 15 de juny en l’edifici de l’Ajuntament



Prèviament, es va constituir la corporació municipal, en la qual repeteixen set dels tretze regidors de la passada legislatura



La ciutadania va poder seguir en directe l’acte a través de la pantalla de grans dimensions instal·lada en l’exterior de la infraestructura



El passat dissabte 15 de juny, el candidat socialista a l’alcaldia d’Almussafes, Toni González, va ser investit novament com a president de l’administració local de la localitat en un acte en el qual també va quedar constituïda la corporació municipal, formada per tretze regidors, nou del PSPV-PSOE, tres de Compromís i un del Partit Popular. La votació, realitzada a mà alçada, va atorgar novament la vara de comandament al qual ha sigut el primer edil durant aquests últims quatre anys. En la cerimònia, els regidors van prometre els seus càrrecs davant la Constitució Espanyola i van rebre dos detalls commemoratius, un pin corporatiu i una figura artesanal elaborada per l’artista local Tere Cuñat. La ciutadania va poder seguir l’acte a través d’una pantalla des de l’exterior de la casa consistorial.



La sala de plenaris de l’Ajuntament d’Almussafes va acollir el passat dissabte 15 de juny a partir de les 11 hores l’acte institucional en el qual es va constituir la nova corporació municipal de la població, cerimònia en la qual també es va elegir com a alcalde al candidat del PSPV-PSOE, Toni González Rodríguez, qui repeteix per segona legislatura consecutiva com a primer edil. En la votació, realitzada a mà alçada, els tres candidats a ocupar aquest lloc van rebre els vots dels seus respectius companys de partit, obtenint González nou suports, Lourdes Moreno Blay (Compromís) tres i Rafael Beltrán Doménech (Partit Popular) un.



Primerament, es va constituir la mesa d’edat, formada per les dues regidores de major i menor edat. D’aquesta forma, Paqui Oliver Gil va ocupar la presidència de la taula i Belén Godoy Pérez va exercir les tasques de vocal, sent a més les primeres a prometre el seu càrrec. A continuació, Oliver va anar cridant una per una a les altres onze persones elegides en la convocatòria electoral del passat 26 de maig perquè prometeren o juraren el seu acte amb la preceptiva lectura del corresponent article de la Constitució Espanyola, pas que va concloure amb la imposició de la insígnia corporativa.



Per part del PSPV-PSOE van anar pujant d’un en un Toni González, Davinia Calatayud, Alejandro Fuentes Valero, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Juan Pablo Bosch Alepuz i Jaime Wic Rosa. En representació de Compromís van fer el propi Lourdes Moreno Blay, María Amparo Medina Iborra i Josep Magraner Ramón. Finalment, es va acostar fins al faristol el candidat del Partit Popular, Rafael Beltrán Doménech.



Una vegada realitzada la votació, i utilitzant la fórmula establida en el reglament, l’alcalde electe va acceptar el càrrec com a màxim representant de la corporació municipal, prometent-lo davant la Constitució Espanyola i situant-se en el lloc destinat a la presidència de l’hemicicle. Una vegada allí, la presidenta de la mesa d’edat li va fer lliurament de la vara de comandament a González i aquest va imposar els seus pins corporatius tant a ella com a Belén Godoy.



Discursos

Després de tindre un record per a la exedil Teresa Iborra, que va faltar a l’inici de l’any, “per la seua empatia, el seu sacrifici i la seua lliçó de vida”, l’alcalde va agrair el suport de la seua família i el treball els seus companys Andrés López i Pepa Pastor i de la resta de regidors dels altres grups que no continuaran aquesta legislatura. “Fer política és difícil, és costós, és sacrificat, però si escoltem al poble, si tenim una mica de seny resulta que ja no és tan difícil”, els va traslladar als seus companys, als qui va demanar que tinguen “sempre al cap que no podem pensar en aqueixa gran majoria que hem aconseguit. El poble ens ha donat la confiança, nosaltres pertanyem a aqueix poble i nosaltres hem de servir al poble i retornar-los amb treball, esforç i sacrifici aqueixa confiança que han depositat en nosaltres”.



Per part seua, la candidata de Compromís va aprofitar la seua intervenció per a realitzar una reflexió. “Hem de respectar-nos, el primer i fonamental i després fer política, cadascun des del lloc que li toque estar. Cadascun té la seua labor políticament. Ens podem qüestionar políticament, hem de fer-ho, forma part de la política, però mai personalment”, va assenyalar.



Finalment, el candidat del PP va dir no ser “de l’opinió que ací es guanya o es perd. Sóc de l’opinió que el poble fa un encàrrec, confia en algú. Aquest encàrrec vos l’ha fet a vosaltres per als pròxims quatre anys i, què vos demanen? Vos demanen que compliu amb el que heu promés. Jo estaré ací en la representació que m’ha donat el poble per a intentar que si en algun moment dubteu, pugueu tornar a la senda que el poble vos ha encomanat”.



L’acte, que a causa de les xicotetes dimensions de la sala de plenaris va poder seguir-se també a través d’una pantalla de grans dimensions instal·lada en l’exterior de la casa consistorial, va concloure amb el lliurament als regidors d’un detall institucional elaborat artesanalment per l’artista almussafenya Tere Cuñat i amb una fotografia de família. La retransmissió completa d’aquest plenari extraordinari està disponible en Almussafes WebTV.