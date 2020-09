Toni Sales locuta el nou llibre de poesia d’Artur Richart

Connect on Linked in

Dupla de luxe per a l’última publicació editorial de l’Ajuntament d’Alberic. El poeta local Artur Richart i Estrela protagonitza el llibre “A la panxa, el melic. Poemari a Alberic”, que el prolix escriptor dedica a la seua localitat de residència, amb un bon nombre de poemes en els quals reflexiona sobre la idiosincràsia local i que va ser guardonat en l’última edició dels Premis Literaris d’Alberic. No obstant això, la Regidoria de Cultura del consistori, que dirigeix Virginia Bruñó, va voler doblegar l’aposta i va comptar amb el locutor Toni Sales per a oferir una experiència sonora addicional, gravant en l’estudi els poemes que Richart va escriure. Per tant, el llibre pot ser hui llegit o escoltat. Toni Sales compta amb una prolongada carrera professional a l’esquena, treballant en importants projectes televisius i publicitaris als quals ha oferit la seua imponent veu i la seua excelsa projecció. Artur Richart, nascut en 1950, és mestre jubilat i dedica bona part del seu temps actual a l’escriptura. Ha sigut guardonat amb el Premi Rafael Comenge de Narrativa dels Premis Literaris d’Alberic en tres edicions (a més de la present), en els anys 2012, 2014 i 2017 amb obres com “Trossos i mossos d’un ahir no gaire llunyà”, “Burak” i “Edició Exhaurida”. L’obra actual relata experiències de la seua infància i joventut des d’un punt de vista molt personal i, sempre, des de l’amor per la seua localitat, Alberic.

L’ajuntament tenia prevista una presentació de l’obra doble per a les celebracions del 9 d’Octubre però la cancel·lació dels actes per la pandèmia del Coronavirus l’ha suspesa fins a nova confirmació. Segons la regidora de Cultura, Virginia Bruñó: “La unió d’Artur Richart i Toni Sales ha acabat per oferir un producte literari de gran qualitat. Una fórmula que permet gaudir de la lectura però també de l’escolta. Una nova experiència multisensorial que ajuda a arribar a més públic i a gaudir d’uns poemes de Richart que ens fan enamorar-nos, una miqueta més, d’Alberic”.