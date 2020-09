Torna el programa d’Aules de Majors a Quart de Poblet amb una àmplia oferta formativa i lúdica

Connect on Linked in

Les noves inscripcions poden realitzar-se fins al 28 de setembre telefonant al 662598166 de 9.30 a 13.00 hores





L’Ajuntament de Quart de Poblet ha tornat a posar en marxa, un altre curs més, el programa d’Aules de Majors, extremant totes les precaucions per a complir les mesures d’higiene i seguretat. Malgrat la complexa situació, el Consistori continua apostant per aquest servei destinat a cuidar de la salut física, cognitiva i emocional de la població a través d’un envelliment actiu.



En aquesta ocasió, s’ha hagut de reduir els grups, per la qual cosa les places són limitades i es donarà prioritat a les persones que durant el curs 2019-2020 ja van estar apuntades. Si bé, en el cas que hi haja més demanda que oferta es durà a terme un sorteig d’adjudicació.



Les noves inscripcions han de realitzar-se via telefònica telefonant al 662598166, en horari de 9.30 a 13.00 hores, i el termini per a realitzar la gestió acaba el 28 de setembre. Una vegada finalitzat el termini, el personal de l’Ajuntament contactarà amb les persones seleccionades, que hauran de presentar la documentació pertinent en l’Àrea de Majors. Per a poder participar en les activitats és necessari estar en possessió de la Targeta Ciutadana Daurada o de Pensionista, ser major de 55 anys i estar empadronat o empadronada a Quart de Poblet.

Pel que l’única documentació que se sol·licitarà per a formalitzar la inscripció és el DNI de la persona sol·licitant i aquesta targeta. Serà necessari presentar fotocòpies del DNI de la persona interessada en el cas que siga una altra diferent qui acudisca a realitzar la inscripció.

Oferta formativa i lúdica



L’oferta formativa i lúdica continua sent molt àmplia, amb fins a quinze cursos diferents, que s’impartiran principalment en el Centre Intergeneracional Trenquem Barreres i en el Centre de Convivència San Onofre. A més, en cada curs s’obriran diversos grups amb diversos horaris i dates que es podran triar una vegada es formalitze la inscripció.



Entre els més destacats es troben el de Memòria, que comptarà amb nou grups diferents i tindrà una duració de tres mesos per a cadascun; el d’Estimulació Cognitiva per a persones amb deterioració cognitiva que s’impartirà els dilluns, dimarts i dimecres d’octubre a juny; i el de Desenvolupament Personal, que es durà a terme en dues tandes, la primera d’octubre a febrer, amb dos grups, i la segona de febrer a juny, amb altres dos. També s’impartirà el curs de Quartilla en Trenquem Barreres que comptarà amb fins a quatre classes.



D’altra banda, hi ha obert un grup de suport familiar que es realitzarà l’últim dijous de cada mes de 18.00 a 19.00, però per a acudir serà necessari sol·licitar cita prèvia en el 662598166 a causa de les circumstàncies actuals. A més, hi ha organitzats tallers durant tot l’any de jocs saludables i jocs de taula, així com d’escacs i de petanca.



Amb l’objectiu d’acostar les noves tecnologies a les persones majors, s’impartirà un taller d’ús de mòbils i tauletes tots els dijous als matins d’octubre a març i un curs d’informàtica els dimarts de març a juny. També hi ha oferides classes de ioga, cant coral, activitats físiques i teatre, de les quals poden sol·licitar més informació en el Complex Poliesportiu, la Casa de la Cultura o l’àrea de Majors.