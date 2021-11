Torna el Territori Gamer a Foios

Connect on Linked in

Els tornejos de videojocs seran els protagonistes aquest diumenge, 28 de novembre

El món dels videojocs se cita a Foios en la tercera edició del Territori Gamer, una trobada única per als i les amants dels videojocs que acollirà, aquest diumenge, 28 de novembre, els següents tornejos: Smash Bros i Fifa 21 a les 11.00 hores; mentre que a les 16.00 hores serà el torn del torneig Fortnite i el Mario Kart.

Els guanyadors dels tornejos rebran, a més d’una medalla personalitzada, una Nintendo Switch Life, així com material gaming. Així mateix, també hi haurà zona de joc lliure on totes les persones assistents podran jugar al Just Dance, Guitar Hero, GT Sport, Play Station 5, Nintendo o endinsar-se en el món de la realitat virtual.

Paco Serrano, regidor de Joventut, àrea des de la qual s’ha impulsat aquesta iniciativa, ha assenyalat “la importància que els videojocs tenen per a la majoria d’adolescents, ja que representen una de les formes d’entreteniment més populars”.

D’aquesta manera, ha recordat que “l’activitat ja es va realitzar en 2019 com a resposta a una demanda juvenil plasmada en una enquesta, en la qual els adolescents van posar de manifest la possibilitat d’organitzar tornejos de videojocs. El bon acolliment en les passades edicions ha fet que, aquest diumenge, tornem a convertir Foios en Territori Gamer”.

Per a participar, tan sols hauràs d’aconseguir la teua entrada a la pàgina web omegawg.com. Aquest espai, que estarà situat en el camí de la Lloma, número 2 (antic escorxador), tindrà un horari d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h.