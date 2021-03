Torna Emple@lcàsser amb cursos de formació i l’edició virtual del Fòrum d’Ocupació

Connect on Linked in

Tota l’oferta formativa es pot consultar en www.emplealcasser.es

Els cursos seran presencials amb un màxim de 20 persones

Torna EMPLE@LCÀSSER, el programa de formació per a l’ocupació, impulsat per la Regidoria d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Alcàsser, que naix per a respondre a la necessitat d’inserció laboral de molts veïns i veïnes del poble.

En aquesta ocasió, s’ha hagut d’adaptar als temps de pandèmia.

S’oferiran, de març a juny, set cursos completament gratuïts dirigits a les persones desempleades d’Alcàsser.

Cursos organitzats des de l’ADL, amb la col·laboració de RH en Positiu, i dissenyats per a millorar les opcions d’inserció laboral. Això sí, per a vetlar per la seguretat sanitària, els cursos d’Emple@lcàsser seran presencials, a la Sala Polivalent del Centre Social, però amb un màxim de 20 persones.

A més, enguany tornarà una nova edició del Fòrum d’Ocupació Emple@lcàsser, que unirà el talent dels candidats i persones que busquen treball amb les empreses que necessiten incorporar nou personal als seus equips. Així mateix, aquesta cinquena edició comptarà amb una novetat. I és que en celebrar-se per Internet, qualsevol persona podrà participar des de casa. L’únic que necessitarà serà un mòbil o un ordinador amb connexió a Internet.

No obstant això, les persones que ho necessiten podran rebre assistència personal des del Centre Social, lloc que s’habilitarà especialment per poder donar suport a aquelles persones que no disposen d’un ordinador a casa o tinguen dificultats per poder accedir.

D’aquesta manera, els candidats podran: presentar la seua candidatura i inscriure’s a les ofertes de treball de les empreses de la zona que participen en el fòrum i mantenir una entrevista de treball amb elles; assistir a videoconferències motivacionals i participar en tallers virtuals per a millorar la seua ocupabilitat; presentar el seu currículum a qualsevol de les empreses participants; i rebre informació i orientació laboral amb programes específics.