Torna l’escola de vacances “Expedició Àfrica” de BIOPARC València amb la seua edició d’estiu

Una programació setmanal del 28 de juny al 23 de juliol, perquè xiquetes i xiquets de 5 a 12 anys descobrisquen aquest parc considerat un dels deu millors del món

BIOPARC València ha obert el període d’inscripció de la seua escola de vacances “Expedició Àfrica” per a l’edició d’aquest estiu.

El Departament d’Educació de BIOPARC ha organitzat de nou la reeixida proposta perquè els xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys puguen viure aquestes vacances d’estiu, sense eixir de València, un viatge per a descobrir Àfrica, els seus animals i els seus paisatges en un entorn segur i a l’aire lliure i en un ambient de respecte, conservació i amor per la naturalesa.

Totes les activitats lúdic-formatives les realitzen acompanyats pels educadors i compartiran amb els cuidadors d’animals del parc tasques diàries com la preparació de recintes, l’elaboració de dietes alimentàries, rutes d’enriquiment ambiental o estudis de comportament animal. Les gimcanes, jocs d’aigua, experiments científics, treballs de jardineria, tallers i un acostament especial a l’exhibició educativa d’ocells i mamífers, també formaran part de l’emocionant “dia a dia”.

Enguany per extremar la seguretat respecte al Covid 19, s’ha hagut de suspendre l’activitat de dormir en BIOPARC, mantenint les cinc jornades setmanals de dilluns a divendres. Les dates previstes són quatre setmanes amb un preu de 200€ cadascuna del 28 de juny al 23 de juliol, amb un horari de 09.00 a 17.00.

També es disposa de servei de matinera a partir de les 8:30h.

S’inclou activitats, material, esmorzar i menjar, tots els participants rebran com a obsequi el “equipament oficial" de gorra i samarreta i també és possible contractar el pack de quinzena amb un preu especial. S’ofereix descompte per a les persones que tenen la passada anual de BIOPARC, la Passada B!, així com per a famílies nombroses i monoparentals. Les places són limitades, per la qual cosa convé realitzar la inscripció al més prompte possible en la web de BIOPARC.

Una vegada més, BIOPARC s’acosta a les famílies amb activitats perquè els més joves es divertisquen en les seues vacances mentre aprenen, amb tota la seguretat per als pares, perquè estan en mans de professionals, en un espai controlat i segur.

Una iniciativa de “oci amb causa” que s’ha convertit en un clàssic per la qual han passat milers de xiquets en aquests anys.