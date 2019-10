TornarIvace Energia dóna suport a set projectes d’autoconsum elèctric presentats per ajuntaments de la Comunitat

Els municipis d’Alcàsser, Castelló, Tibi, Titaguas, Villar del Arzobispo, el Fondó de les Neus i Portell de Morella generaran electricitat amb energia solar

El Pla AutoconsumE+ destinarà enguany 275.000 euros a donar suport a aquestes iniciatives mitjançant préstecs bonificats





La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través d’Ivace Energia, dona suport enguany a un total de set projectes presentats per ajuntaments de la Comunitat per a la implantació de sistemes d’autoconsum elèctric.



D’aquesta forma, Ivace Energia destinarà 275.000 euros en el marc del Pla AuctoconsumE+, el principal objectiu del qual és facilitar la incorporació d’aquesta tecnologia en les empreses i municipis del nostre territori.



Es tracta d’una línia de préstecs bonificats a interés 0% i a retornar en fins a 8 anys en quotes semestrals. Les persones beneficiaries disposen fins al 13 de desembre de 2019 per a executar el projecte.



Aquest Pla, és conseqüència de l’aposta d’Ivace Energia per l’autoconsum com a peça fonamental del nou model energètic i cal destacar que aquesta modalitat de suport públic, basada en préstecs bonificats és molt més intensiva que els incentius a fons perdut.



Així doncs, gràcies al Pla AutoconsumE+, els ajuntaments d’Alcàsser, Castelló, Tibi, Titaguas, Villar del Arzobispo, el Fondó de les Neus i Portell de Morella duran a terme en els seus edificis i infraestructures municipals la instal·lació de panells solars fotovoltaics per a la generació d’energia elèctrica.



Un altre aspecte que cal destacar és que Ivace no sols dóna suport a les inversions pròpiament dites, sinó que el finançament cobreix a més tots els costos de redacció de projecte, seguretat i salut i costos de tramitació administrativa i inscripció de les instal·lacions.



El Pla AutoconsumE+ compta amb accions per a impulsar l’autoconsum en les empreses, entitats i particulars i persegueix enviar un clar senyal a tota la societat valenciana; l’autoconsum és possible i el Consell aposta fermament pel seu impuls en tots els àmbits.



Cal destacar, igualment, que són susceptibles de suport les instal·lacions d’autoconsum basades en qualsevol font energètica renovable com la fotovoltaica, eòlica, biomassa o biogàs i que, així mateix, tenen cabuda tant les instal·lacions sense emmagatzematge com les que compten amb sistemes d’emmagatzematge energètic (bateries).